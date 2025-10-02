Soberanía Alimentaria Formoseña prevé un intenso calendario semanal

El programa desarrollará jornadas de ventas y participará del Festival
Regional del Alfajor.
Las actividades de comercialización del Programa Provincial Soberanía
Alimentaria Formoseña, comenzarán este jueves 2, con las ediciones en los
cuatro puntos fijos y el acompañamiento al operativo de salud. Mientras
que, el viernes 3 la venta itinerante tendrá lugar en el barrio Obrero y el
sábado nuevamente las jornadas serán en los centros de comercialización y
la participación en el Festival Regional del Alfajor.
El calendario
El jueves 2, las jornadas tendrán lugar en los cuatro centros de
comercialización ubicados en avenida Néstor Kirchner 1855; avenida
Néstor Kirchner 5595; avenida Arturo Frondizi 4205 y la calle Paula
Albarracín 2735 del barrio Simón Bolívar.
A su vez, el programa estará presente en los operativos de salud que
tendrán lugar en los barrios Guadalupe (frente al Centro de Salud) y en el
San Francisco (frente al Centro de Salud), en horarios de 8.00 a 12.00
horas.
El viernes 3, la venta itinerante tendrá lugar en el barrio Obrero, en la
intersección de las avenidas Napoleón Uriburu y Pantaleón Gómez.
En tanto que, el sábado 4, las ventas tendrán lugar en los cuatro centros
fijos antes mencionados; a su vez ese sábado y domingo 5 el programa
participará del Festival Regional del Alfajor que tendrá lugar en el Galpón
“G” del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza”.
Cabe mencionar que, durante los días de dicho Festival, la participación del
programa tendrá que ver con la venta de alimentos de origen paippero y
emprendedores locales, como la profesional pastelera “Mia Delizia”.
La propuesta de alimentos
En lo que refiere a los alimentos de origen agroecológico se comercializará
acelga por mazo a $500; achicoria por mazo a $500; perejil por mazo a
$500; rúcula por mazo a $500; orégano $500; repollo $1000; zanahoria por
kilogramo a $1000; y zapallo a $1000; pepino a $1500; remolacha a $1500;
lechuga a $1000; mandioca a $500; tomate a $2000 y morrón a $2500.
Productos cárnicos
Habrá para la venta cortes como, costeleta de novillo a $6500; costilla de
novillo a $6990 el kilogramo; costeleta de cerdo a $5500; vacío de cerdo a
$6500; paleta a $3990; pernil a $4490 y la promoción de chorizo parrillero
a $3750 a partir de dos kilos.
Lácteos
En cuanto a este rubro, se dispondrá de leche fluida “Tregar” a $1400;
leche en polvo «La Paulina” por 800 gramos a $7500; queso rallado “La
Paulina” por 40 gramos a $1000 y por 150 gramos a $3500.
Harinas
Se ofrecerá harina tradicional “Villafañe” por 800 gramos a $1200;
tradicional “Sauzalito” a $1000 el kilogramo; “Doña China” a $2000;
harina de trigo “San Gabriel” y “Don Alberto” a $700 el kilogramo y, la
promoción de, dos kilos de harina de maíz “INTA” a un valor de $800.
Gas
La garrafa de GLP de 10 kilogramos dispuesta por la empresa provincial
REFSA Gas, continúa disponiéndose a un valor especial de $15.000.
Otros productos
El listado continúa con otros rubros y productos como los panificados,
arroz en distintas presentaciones, fideos guiseros, enlatados, aceite de
girasol “Cañuelas” y “Cocinero” a un valor de $2500; yerba mate
“Herencia” por 500 gramos a $1500 y por un kilogramo a $2500; huevos a
$2000 la docena y $5000 el maple y azúcar por kilogramo a $800.