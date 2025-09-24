Soberanía Alimentaria Formoseña llevará este viernes la venta itinerante el barrio La Nueva Formosa

Será desde las 7.30 hasta las 12.30 horas en la Plaza del mencionado

barrio.

Como cada semana, el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF)

desarrollará ventas en sus distintas modalidades que comenzarán con las

jornadas en los centros fijos el jueves 25, continuarán el viernes 26, con la

comercialización itinerante en el barrio capitalino La Nueva Formosa, para

culminar el sábado 27 con las ediciones en los puntos habilitados.

Los centros fijos de comercialización se encuentran ubicados en Avenida

Néstor Kirchner 1855; Avenida Néstor Kirchner 5595; Avenida Arturo

Frondizi 4205 y la calle Paula Albarracín 2735 del barrio Simón Bolívar.

Tanto las jornadas en los centros fijos, como la venta itinerante, se

desarrollarán desde las 7.30 hasta las 12.30 horas.

La propuesta alimentaria semanal

Comienza por los alimentos de origen agroecológico que son dispuestos

por familias paipperas del interior provincial, como ser de las localidades

de Riacho He Hé, Tres Lagunas y Laguna NaickNeck.

En ese sentido, esta semana se comercializará acelga por mazo a $500;

achicoria por mazo a $500; perejil por mazo a $500; rúcula por mazo a

$500; orégano $500; repollo $1000; zanahoria por kilogramo a $1000; y

zapallo a $1000; pepino a $1500; remolacha a $1500; lechuga a $1000;

mandioca a $500; tomate a $2000 y morrón a $2500.

Carnes

Se podrá a disposición de los consumidores la venta de productos cárnicos

de categoría “novillo” provistos por la pyme Los Nenecos, como costeleta

de novillo a $6500; costilla de novillo a $6990 el kilogramo; costeleta de

cerdo a $5500; vacío de cerdo a $6500; paleta a $3990; pernil a $4490 y la

promoción de chorizo parrillero a $3750 a partir de dos kilos.

Lácteos

En lo que refiere a lácteos, se dispondrá de leche fluida “Tregar” a $1400;

leche en polvo "La Paulina” por 800 gramos a $7500; queso rallado “La

Paulina” por 40 gramos a $1000 y por 150 gramos a $3500.

Harinas

Las familias podrán acceder a la compra de harinas de maíz como, la

tradicional “Villafañe” por 800 gramos a $1200; tradicional “Sauzalito” a

$700 el kilogramo; “Doña China” a $1500; harina de trigo “San Gabriel” y

“Don Alberto” a $700 el kilogramo y, la promoción de, dos kilos de harina

de maíz “INTA” a un valor de $800.

Gas

Como resultado de la participación de la empresa provincial REFSA Gas,

es posible disponer de la garrafa de GLP de 10 kilogramos a un valor

especial de $15.000.

Cabe recordar que los consumidores tienen la posibilidad de abonar

mediante el código QR de la aplicación Onda del Banco Formosa.

Otros productos de la canasta básica

Se comercializarán, a su vez, otros productos que componen la canasta

básica familiar, como ser, arroz en distintas presentaciones, fideos guiseros,

aceite de girasol “Cañuelas” y “Cocinero” a un valor de $2500; yerba mate

“Herencia” por 500 gramos a $1500 y por un kilogramo a $2500; huevos a

$2000 la docena y $5000 el maple y azúcar por kilogramo a $800.

Plano económico nacional

En cada oportunidad que se menciona la temática alimentación, desde el

programa consideraron imposible no hablar de la urgencia de construir

soberanía alimentaria en cada lugar del país, teniendo en cuenta no solo lo

difícil que se torna el acceso a los alimentos, sino la falta de políticas

públicas que lo garanticen.

Ello a raíz del incremento desmedido de los precios de los mismos; tal es

así que consultoras avizoran que “la inflación de alimentos se aceleró en la

tercera semana de septiembre y dos consultoras ya estiman que la variación

mensual superaría el 2%”.

En ese plano, se subrayó que “es valorable la vigencia y el crecimiento de

la política alimentaria del Gobierno provincial que con diversos programas

alimentarios, como lo es este programa, en la provincia se busca garantiza

el acceso a los alimentos básicos a precios económicos para las familias del

territorio; cuya acción incorpora nuevos actores de la producción de

manera permanente para diversificar su propuesta y beneficiar a una mayor

parte de la población”.

“Es tan importante y decisiva esta política, así como su sostenimiento en el

tiempo dentro del Modelo Formoseño, que fue incorporada como un

derecho para el pueblo formoseño en la nueva Constitución Provincial, que

promueve desde el Estado la seguridad y la soberanía alimentaria en su

artículo 107”, remarcaron, por último.