Soberanía Alimentaria Formoseña llega esta semana con novedades y promociones

Durante las jornadas se desarrollarán sorteos y habrá venta de chivito
formoseño paippero.
Esta semana, el programa Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF)
desarrollará las ventas los días jueves 16 y sábado 18 en los centros fijos,
habrá sorteos especiales por el Día de la Madre, la venta de carne de chivito
formoseño paippero que se adicionará al listado habitual y continuarán
vigentes los reintegros en compras con la aplicación “Onda” del Banco
Formosa.
El cronograma
Las jornadas se desarrollarán los días jueves 16 y sábado 18 en los centros
de comercialización ubicados en Av. Néstor Kirchner 1855; Av. Néstor
Kirchner 5595; Av. Arturo Frondizi 4205 (esquema trailers); y la calle
Paula Albarracín 2735 del barrio Simón Bolívar de la ciudad de Formosa.
Las ediciones se desarrollarán en horarios de 7.30 a 12.30 horas. Mientras
que el viernes 17, no habrá venta itinerante.
Chivito paippero
Este alimento tan demandado por los consumidores se comercializará el
sábado a un valor accesible de $5000 el kilo en el punto fijo de Av. Néstor
Kirchner 1855, frente al Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo
Perón”.
Listados
Los listados se componen de alimentos sanos, seguros y cuidados,
directamente de chacras formoseñas paipperas como ser, acelga a $500 el
mazo; perejil a $500 el mazo; cebollitas a $500 el mazo; rúcula a $500;
orégano a $500; lechuga a $1000; repollo a $1000; zanahoria a $1000;
remolacha a $1500; zapallitos a $1500.
Así también pepino a $1500; zapallo a $1000; morrón a $2500; tomate a
$2000; romero a $2000; poroto a $2500; mandioca a $800; zuquini a
$1000. (Esta propuesta estará disponible en los centros de los barrios 12 de
Octubre, Virgen del Rosario y Simón Bolivar, ya que la misma cambia en
el punto fijo del barrio San Pedro).
Carnes
Durante las jornadas se comercializarán, a su vez, productos del rubro
carnes, tales como costeleta de novillo a $6500; costilla de novillo a $8990
el kilogramo; cortes de cerdo como costeleta de cerdo a $6500; paleta a
$3990; pernil a $4490 y la promoción de chorizo parrillero a $4500 a partir
de dos kilos en los centros de Av. Néstor Kirchner 5595; y de la calle Paula
Albarracín 2735 del barrio Simón Bolívar.
Harinas
Como en cada edición se ofrecerá variedades harinas, como la tradicional
de 800 gramos a $1200 dispuesta por “Molino Villafañe”; harina
tradicional “Sauzalito” a $1000 el kilo; harina precocida“Doña China” por
1 kilo a $2000; harina de trigo “San Gabriel” y “Don Alberto” a $700 el
kilogramo. Sigue vigente la promoción de, dos kilos de harina de maíz
“INTI” a un valor de $800.
Lácteos
En lo que refiere a lácteos, se comercializará leche fluida “Tregar” a $1400;
leche en polvo “La Paulina” por 800 gramos a $7500; queso rallado “La
Paulina” por 40 gramos a $1000 y por 150 gramos a $3500.
Arroz
El molino formoseño Agrofortuc ofrecerá sus variedades de arroz como el
de tipo 0000 por 1 kilo s $1000; arroz 00000 por 1 kilo a $1200; arroz AF
por 1 kilo a $1200; arroz Mitaí 0000 por 500 gramos a $500.
Gas
Se dispondrá para la venta la garrafa de GLP de 10 kilogramos dispuesta
por la empresa REFSA Gas, a un valor especial de $15.000 para el
programa.
Cabe mencionar, que se ofrecerán otros rubros de alimentos que componen
el esquema tales como fideos, enlatados, panificados, aceite de girasol,
azúcar, huevos y yerba mate.
Sorteos
El viernes 17 los sorteos se realizarán a través de las redes sociales del
Programa, mientras que el sábado 18 se realizarán en cada centro de venta.
Para participar a través de redes sociales, los consumidores deben: darle
“Me gusta”�� a la publicación, seguir a la página en Facebook “Soberanía
Alimentaria Formoseña”; mientras que en Instagram deberán compartir una
historia y etiquetar al programa. El sorteo se realizará el viernes por la
mañana.
Reintegros
Por otra parte, desde la coordinación del Programa se recordó que desde el
6 de octubre y hasta el 31 de diciembre del corriente, continúa vigente el
reintegro del 30% pagando con el QR de la aplicación“Onda” del Banco
Formosa.
Tal promoción aplica sobre los productos de las pymes adheridas dentro del
Programa de Soberanía Alimentaria; a saber, Refsa Gas; Nutrifor;
Bioclean; El Sauzalito; Yerba Mate Herencia; Dulces Costa; Los Nenecos;
Pasta Posta; Mia Delizia.
En ese sentido, se especificó que, el reintegro del 30% se aplica con un
tope mensual de $50.000; mientras que, los comercios que operen con
Onda accederán a un 10% de reintegro en sus ventas, con un tope mensual
de $100.000.