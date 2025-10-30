Soberanía Alimentaria Formoseña abrirá sus cuatro centros fijos este jueves

Del mismo modo las jornadas se replicarán el sábado 1° de noviembre,
desde las 7.30 hasta las 12.30 horas.
Este jueves 30, habrá jornadas del Programa Soberanía Alimentaria
Formoseña (SAF) en los cuatro locales habilitados en su horario habitual de
7.30 a 12.30 horas con la venta de alimentos frescos a precios accesibles
para el consumidor.
Cabe recordar que los puntos fijos se encuentran ubicados en los barrios,
San Pedro sobre la avenida Néstor Kirchner 1855; el barrio 12 de Octubre
sobre avenida Néstor Kirchner 5595; el barrio Virgen del Rosario sobre
avenida Arturo Frondizi 4205 y la calle Paula Albarracín 2735 del barrio
Simón Bolívar de la ciudad de Formosa.
La propuesta comercial de SAF
Esta semana familias paipperas de las localidades de Riacho He Hé y Tres
Lagunas y dispondrán de alimentos frescos, seguros, como acelga por mazo
a $500; achicoria por mazo a $500; cebollita $500; perejil por mazo a $500;
rúcula por mazo a $500; zanahoria por kilogramo a $1000; zapallo a
$1000; zapallitos a $1500; remolacha a $1500; lechuga a $1000; morrón a
$2500; mandioca a $800.
Carnes
La propuesta estará disponible en los centros fijos de los barrios 12 de
Octubre y Simón Bolívar, con productos de Los Nenecos, cortes de la
categoría “novillo” como costeleta a un valor de $6.500 el kilo; corte
americano a $6.990 el kilo; tapa de cuadril a $9000 el kilo; costeleta de
cerdo a $5.490; costilla de cerdo a $6.500 y chorizo parrillero a $4.500 a
partir de dos kilos.
Lácteos
Como cada semana, se comercializarán productos del rubro lácteos entre
ellos, leche fluida “Tregar” a $1.400; leche en polvo “La Paulina” por 800
gramos a $7.500; queso rallado “La Paulina” por 40 gramos a $1.000 y por
150 gramos a $3.500.
Harinas
Los consumidores podrán acceder a la compra de harinas de trigo y de
maíz, como por ejemplo harina de maíz de Molino “Villafañe” por 800
gramos a $1.200; tradicional “Sauzalito” a $1.000 el kilogramo; “Doña
China” a $2.000.
Harina de trigo “San Gabriel” y “Don Alberto” a $700 el kilogramo, y la
promoción de dos kilos de harina de maíz “INTA” a un valor de $800.
Arroz
Este alimento característico del esquema, dispuesto por el Molino
formoseño “Agrofortuc”, se comercializará en presentaciones 0000 por un
kilo a $1.000; 00000 por un kilo a $1.200; arroz Mitaí 0000 por 500
gramos a $500; y el arroz AF por un kilo a $1.200.
Gas
La empresa provincial REFSA Gas ofrecerá la garrafa de GLP de 10
kilogramos a un valor referenciado de $15.000 y la posibilidad de abonar
mediante el código QR de la aplicación ONDA del Banco Formosa.
Otros alimentos
La propuesta se complementa con productos como, aceite de girasol
“Cañuelas” y “Cocinero” a un valor de $2. 700; yerba mate “Herencia” por
500 gramos a $1500 y por un kilogramo a $2500.
También, huevos de tamaño chico a $2000 la docena y $4800 el maple, (en
los locales del barrio Simón Bolívar y Virgen del Rosario) y de tamaño
mediano 2.000 la docena y $5.000 el maple (en el local del barrio 12 de
Octubre); azúcar por kilogramo a $800; fideos a $900; lentejas y porotos
por 340 gramos a $900 y puré de tomate a $700.
La necesidad de políticas públicas activas
Según economistas, octubre es un mes signado por la incertidumbre
política a nivel nacional, en ese marco es imprescindible hablar de precios
en alimentos, en este caso tomando como parámetro los análisis de
consultoras privadas que estiman que, “los alimentos consumidos fuera del
hogar aumentaron 3,4% y en las principales variaciones semanales, las
frutas mostraron un alza del 1,5%”.
La información continua explicando que, “los productos lácteos y huevos
se encarecieron 1,6% en la semana y, en lo que va del año, acumulan un
aumento del 20%, por debajo del promedio de alimentos”.
“La inflación en alimentos fue del 0,7% en la tercera semana de octubre.
Las variaciones más relevantes correspondieron a tomate (8,4%), pollo
(1,1%), carne de cerdo (3,0%) y frutas cítricas”, se indicó.
En ese marco resulta sumamente importante la continuidad de este tipo de
políticas públicas que tienen por fin garantizar el acceso a los alimentos
para las familias formoseñas, actuando el Estado como garante de los
derechos de cada ciudadano, como en este caso el derecho de acceder a una
alimentación de calidad, se enfatizó.