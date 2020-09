Sismo en el gobierno de Bolivia, renuncias e intrigas

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine A√Īez, quien acaba de renunciar a su candidatura presidencial en busca de que no triunfe el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, decidi√≥ desplazar a su ministro de econom√≠a y sufri√≥ varias renuncias en su gabinete.

Primero, el ministro de Econom√≠a, Oscar Ortiz, fue destituido tras hacerse p√ļblicos su puja y desencuentros con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sobre un decreto de privatizaci√≥n y otras medidas.

“Yo no he renunciado, aunque desarrollaron una campa√Īa informativa falsa seguramente para presionarme para que lo haga; me parece una forma indigna de actuar, pero de todas maneras entiendo que ya han decidido designar otra persona, por lo cual he venido justamente hoy a dejar limpio mi escritorio”, dijo Ortiz a la prensa, seg√ļn consign√≥ el diario La Raz√≥n.

De ese modo se convirti√≥ en el segundo alto miembro del Gobierno transitorio que preside A√Īez que queda fuera de funciones por enfrentarse al ministro Murillo.

La semana pasada la gobernante destituyó al procurador general del Estado, José María Cabrera, a pedido del ministro de Gobierno.

Tras la salida de Ortiz, el ministro de Trabajo, Oscar Mercado, y el titular de Desarrollo Productivo, José Abel Martínez, también dimitieron.

Los interesados; no quisieron precisar el motivo de su gesto, pero seg√ļn el diario El Deber “la renuncia es producto de dos factores: el primero son las profundas diferencias en temas de relevancia estatal”, como podr√≠a ser un intento de privatizar la distribuidora. de electricidad Elfec, y el segundo “serios problemas entre una parte del gobierno y el c√≠rculo m√°s cercano a la jefa de Estado”, integrado por algunos ministros clave, como el titular del Interior, Arturo Murillo.

Seg√ļn el diario, otras renuncias podr√≠an ocurrir en las pr√≥ximas horas en todos los niveles de gobierno, incluidos viceministros y gerentes generales de organismos gubernamentales Las intrigas y enfrentamientos dentro del Gobierno comenzaron a manifestarse despu√©s de que √Ā√Īez anunciara el 14 de septiembre, cuando todav√≠a era candidata presidencial, la privatizaci√≥n de la distribuidora el√©ctrica Elfec, de Cochabamba (centro del pa√≠s).

Menos de una semana después, ante un notorio atraso en la publicación del decreto de privatización, el procurador Cabrera reveló que la decisión había encontrado oposición en el gabinete y que él mismo la había objetado en debates previos por supuesta inconstitucionalidad.

Cabrera, quien denunció que el ministro de Gobierno se negó a dar información sobre compras de materiales antidisturbios investigadas por supuesta corrupción, fue destituido y acusó a Murillo como responsable de su salida.

Ortiz, por su parte, había dejado el liderazgo del oficialismo en el parlamento para incorporarse en mayo al Gobierno transitorio como Ministro de Desarrollo Productivo y a partir del 7 de julio como titular de Economía.