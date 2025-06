Sin respuestas concretas: Francos evitó dar solución ante las deudas que Nación tiene con Formosa

El gobernador Gildo Insfrán cuestionó al Gobierno nacional por no

cancelar las deudas con empresas contratistas, lo que impide retomar 53

obras paralizadas en la provincia de Formosa. Durante un acto en Pozo

del Tigre, señaló: “Hicimos todos los trámites habidos y por haber para

que se hicieran cargo de los certificados impagos que había para esas

empresas, que se pongan al día, así nosotros nos hacíamos responsables de

terminar las obras. No lo hemos logrado”.

Esto fue ratificado por el propio jefe de Gabinete del Gobierno nacional,

Guillermo Francos, ante su reciente informe en el Senado, al ser consultado

por la senadora formoseña María Teresa González. Las obras detenidas

incluyen la autovía de la Ruta Nacional N° 11, la Fábrica de Bioinsumos,

acueductos y cloacas, muchas de ellas que estaban a cargo del organismo

ENOHSA, cuya eliminación agrava el panorama, advirtió la legisladora.

Preguntas sin respuesta

Durante su informe ante el Senado, el Jefe de Gabinete del Gobierno del

presidente Javier Milei evitó brindar detalles sobre las deudas que Nación

mantiene con empresas por obras paralizadas en Formosa.

En ese marco, la senadora González pidió precisiones sobre proyectos con

certificados impagos como: sistema de desagües cloacales de Pirané

(Nación debe $40.073.442,84); sistema de desagües cloacales de Riacho

He Hé (Nación debe $826.975,37); ampliación y optimización del sistema

de distribución de agua potable de Ingeniero Juárez (Nación debe

$910.794,02) y ampliación del sistema de distribución de agua potable para

la zona suroeste de la ciudad de Formosa (Nación debe $ 26.666.128,49).

Así también, requirió información sobre la repotenciación de la toma de

agua cruda en la ciudad de Formosa (Nación debe $32.643.307,87) y la

construcción del acueducto en la localidad de Subteniente Perín que se

conecta con Riacho de Oro y Puerto Lavalle (Nación debe $82.310.661,47)

Según manifestó la legisladora formoseña, en el informe, Francos evitó

mencionar el estado de estas deudas impagas a las empresas, limitándose a

contestar que fueron traspasadas a la gestión provincial, aunque sin

detallar, que, al mantener este pasivo con las empresas, la provincia no

puede reactivar las obras en cuestión.

No obstante, si bien “la gestión provincial siempre ha reafirmado, a través

del compromiso público del gobernador Insfrán, que las obras serán

concluidas”, remarcó que “es responsabilidad del Gobierno nacional saldar

las deudas y atender las redeterminaciones pendientes de pago con las

empresas por los trabajos ya ejecutados y debidamente certificados según

los contratos firmados oportunamente”.

Y reiteró que entre los proyectos paralizados se encuentra la Fábrica de

Bioinsumos “BioForm”, con un 70% de avance y una deuda superior a los

$1000 millones. La planta, destinada a pequeños productores

agropecuarios, fue detenida al asumir la actual gestión nacional.

Deuda con la Caja Previsional de Formosa

Asimismo, la senadora González también señaló que durante su exposición

en el Senado, Francos evitó responder sobre la deuda que la ANSES

mantiene con la Caja Previsional de Formosa, que supera los $184 mil

millones. La provincia denunció que en lo que va de 2024 y 2025 no se

transfirió ningún fondo.

Al respecto, “Francos indicó que desde el Ministerio de Capital Humano se

están haciendo las auditorías correspondientes, pero no explicó por qué se

discontinuaron los pagos ni cuándo se retomarán. Desde el Gobierno

provincial advirtieron que esta situación coloca a Formosa en una posición

de desigualdad y vulnera los acuerdos federales vigentes”, afirmó la

legisladora.

Obras que no son priorizadas por Nación (y no se pagarán)

A su vez, en su informe, el Jefe de Gabinete también fue consultado por

obras viales que debían ser financiadas por Nación a partir de convenios

preexistentes y que también registran deudas con las empresas.

En este punto, puntualizó la senadora González que el funcionario nacional

indicó que estos montos que debe pagar el Gobierno nacional no son

prioridad, entre ellas se encuentran las pavimentaciones: empalme entre la

Ruta Provincial N° 23 con la Ruta Nacional N° 81 en Palo Santo y con la

86 en General Belgrano; la Ruta Provincial N° 8 en el tramo que la conecta

con las rutas 4 y 6 en zona de Siete Palmas; y la Ruta 6 en las

intersecciones con la 2 y 3.

También se le preguntó sobre los certificados de deuda impagos por la

autovía de la Ruta Nacional N° 11, ante lo cual Francos indicó que todavía

los pagos no se efectivizan e hizo promesas de pagos sin poner fecha. La

situación se agrava por la falta de mantenimiento.

Comedores, una deuda no reconocida por Francos

Finalmente, Francos fue consultado también por los fondos enviados a

comedores escolares a través del Programa Nacional de Alimentación

Escolar, indicando que se cubrió a los alumnos de todo el país, pero “la

información brindada por Nación deja ver que ningún formoseño, como

tampoco ninguna escuela recibió fondos, arrojando como dato cero”,

clarificó la senadora formoseña.

Vale recordar que el Gobierno de la provincia de Formosa, ante la

paralización del envío de fondos a los comedores, debió afrontar estos

pagos con fondos propios para evitar que los beneficiarios sufran las

consecuencias de la decisión nacional.

A esta acción se suma la cobertura total de los módulos alimentarios

destinados a comunidades aborígenes en la provincia, que el Gobierno

nacional dejó de financiar. Actualmente con fondos del Tesoro Provincial

se cubre la gestión, logística y distribución de las 26 mil cajas previstas en

el programa alimentario, recordó la legisladora.

“Más allá de que las respuestas de Francos no dieron información puntual

sobre cuándo subsanarán los problemas, los conceptos desarrollados dejan

entrever que todo lo enumerado para el Gobierno nacional representa solo

un gasto y costo, en lugar de ver que detrás hay un rostro humano que es

perjudicado y que es Formosa quien debe hacer frente ante esa falta de

sensibilidad social, poniendo los recursos, las acciones y las gestiones

necesarias para que el Estado llegue a los lugares donde se lo necesita”,

sostuvo categórica al concluir.