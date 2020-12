SIN EL AVAL DEL GOBIERNO. Locales gastronómicos ampliarán sus días y horarios de atención al público

Desde el martes de la semana próxima unos 60 locales gastronómicos de Formosa ampliarán sus días y horarios de atención al público en reclamo a una mayor apertura de la actividad. Empresarios del rubro decidieron regresar a la modalidad de trabajo que tenían antes de la cuarentena pese a las posibles sanciones y clausuras. Matías Orozco, empresario gastronómico y titular de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) en Formosa, en contacto con la AM990 habló al respecto.

“Venimos solicitando trabajar más desde el primer, porque es muy acotado el tiempo que nos da y no necesitamos redondeando bien el día si trabajamos solo hasta las 1 horas. Trabajar de la manera en que lo estamos haciendo es insuficiente porque no llegamos a cubrir los costos”, comenzó diciendo.

“Es insuficiente para nosotros trabajar fines de semana y hasta las 1. Pedimos por notas reuniones con el Consejo, también ampliar los días y horarios, pero no estemos respuestas”, añadió.

“Creo que ante esa falta de respuestas el único paso que nos queda hoy es la protesta y lo vamos a hacer de la manera en que sabemos hacerlo que es trabajando, porque no conocemos otra manera de hacerlo. Nuestra manera de protesta será abrir los locales en los horarios que corresponden, manteniendo los protocolos vigentes”, manifestó.

En relación a las consecuencias de llevar a cabo la medida señaló “creo que cada persona que se sienta vulnerada en su derecho tiene derecho a protestar, esta es la manera que nosotros encontramos de hacer una protesta pacífica y de hacer visible nuestra situación. Creo que peor de lo que hoy estamos no vamos a estar y también es una forma de llamar la atención al Gobierno y decirles que estamos acá y les pedimos que nos atiendan. No les solicitamos ningún tipo de ayuda económica, solo les pedimos poder trabajar”.