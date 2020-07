Silvio Romero explotó contra los dirigentes de Independiente y se postuló para ir a River

El delantero del Rojo protesta ante la falta de pago. También podría emigrar al Atlético Mineiro de Brasil.

Silvio Romero está cansado. El goleador de la última Superliga no aguanta más la situación: Independiente no le paga su sueldo y el jugador se la pasa reclamando con cartas documentos. Es por eso que lanzó un ultimátum, o empieza a cobrar o se busca un nuevo club.

“Mi relación con Independiente está desgastada. Siento que es difícil continuar acá porque nunca me cumplieron el contrato que firmé. En su momento tuve la posibilidad de irme y no lo hice, no puede ser que cada cinco meses tenga que quejarme con abogados”, dijo en TyC Sports.

Y explicó: “No sé si voy a poder quedarme. Solo lo haría si cumplen con lo que firmé y me pagan lo que me tienen que pagar. No me quiero ir libre”. Además dijo que una de las posibilidades es pasar al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli y que escucharía Marcelo Gallardo si lo llama para jugar en River.

El Chino Romero es el capitán del Rojo y fue uno de los encargados en llevar adelante las negociaciones con los dirigentes ante el atraso en el pago de los sueldos. La relación con la dirigencia está totalmente quebrada. Es por eso que podría irse en este mercado de pases.

“Yo no descarto seguir en la Argentina porque Independiente no puede decidir dónde voy a ir a jugar. Cuando yo llegué a este club, un representante le hizo traer al club un jugador como condicionante. Resulta que a ese representante yo no lo conocí en mi vida. Por eso para irme de Independiente estoy manejando todo yo”, dijo.

No hay paz en el Rojo. La crisis económica, amplificada por la pandemia del coronavirus, tiene al club en un momento crítico y que tiene en la mira a la gestión de Hugo Moyano. Hace unos días, la FIFA multó a la institución de Avellaneda por no pagarle el pase de Cecilo Domínguez al América de México.