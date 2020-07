Siguen las trabas para ingresar a Santiago del Estero y camioneros bloquearon la Ruta 34

Las protestas se registran en el límite entre las provincias, en las zonas de Ceres y Selva, y los trabajadores están preparados con raciones y agua mineral para poder quedarse ahí por tiempo indeterminado.

Este lunes camioneros de Santa Fe iniciaron un corte en la Ruta 34 ante la imposibilidad de acceder a Santiago del Estero.

El reclamo tiene que ver con los “abusos inconstitucionales” y las “actitudes hostiles” del gobierno santiagueño, según explicó el Sindicato de Camioneros santafesino, en el marco de los controles por la pandemia de coronavirus.

El secretario general del gremio, Sergio Aladio, remarcó que las medidas que generaron malestar son la prohibición de que los trabajadores desciendan de los vehículos para acceder al baño y el precintado de camiones.

“Los gobernantes de esa provincia no entienden el sacrificio, no entienden del esfuerzo y no entienden lo que nosotros dejamos arriba de los camiones para llevarles el alimento a ellos y al resto del país”, expresó Aladio, y advirtió que si no hay marcha atrás “no ingresará más mercadería” a Santiago.