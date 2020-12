SESIÓN EXTRAORDINARIA EN DIPUTADOS. Zárate habló acerca de los temas que serán tratados

El diputado provincial, Osvaldo Zárate habló acerca de la sesión extraordinaria que se llevará adelante en la Legislatura de la provincia donde se debatirán dos temas importantes, uno de ellos tiene que ver con el presupuesto 2021 y por el otro lado la modificación del Estatuto del empleado público provincial.

Zarate comenzó diciendo “hay varios temas esta lo que hace a la ley de emergencia hasta el 31 de diciembre del 2021, la modificación del Código de faltas en cuanto a decomisos, secuestro y clausura de negocios, entre otros temas de importancia que tenemos tratar, además hay una modificación de la ley impositiva en cuanto a las presentaciones que se hacen en la dirección de Catastro y personas jurídicas que sufrirán un aumento del más del 200 por ciento en algunos casos y las presentaciones que se hacen en los organismos del Estado”.

“Nosotros con respecto a la Ley de Emergencia desde el 2001 que estamos con esta ley y por más que nosotros estemos en una situación de superávit sigue adherida a una ley de emergencia y le brinda al Poder Ejecutivo provincial superpoderes que permite que se modifique el presupuesto, suspender partidas, reasignar fondos, suspender contratos, bajar las asignaciones familiares”, añadió.

“No es que hace 20 estamos en emergencia, no es que estamos en guerra o en catástrofe, si no que hace 20 años que el Poder Ejecutivo necesita una ley como esta para gobernar la provincia, entonces esto le da una arbitrariedad sin precedentes hace que las inversiones no vengan al no haber seguridad jurídica. Esta es una situación que entorpece el funcionamiento de la República porque tiene que haber un Poder Ejecutivo que gobierne, un Legislativo que dicte las leyes y controle y un Poder Judicial que administre justicia, entonces cuando un inversor quiera venir a Formosa se va a fijar que tipo de legislaciones tenemos y cuáles son las leyes que la protegen y va a ver que acá ninguna ley protege al inversor, sino que solo al Estado”, manifestó.

En relación a que este fue un año difícil por la pandemia, Zárate señaló “es depende como lo mire. La Nación envió más de 200 millones de pesos para combatir la pandemia, fondos que han llegado en el último mes y la provincia ha utilizado eso fondos para cubrir esos baches, hay parte de la Nación también ha enviado dinero para las empresas, ha creado el IFE y la provincia ni siquiera ha dejado de cobrar ingresos brutos a los comerciantes o lo mínimo que le cobren”.

“La provincia no tiene sobresalto económicos, no la tuvo el año pasado y no lo tendrá ahora tampoco porque los fondos de coparticipación se mantienen en un promedio de casi 8 millones de pesos por mes y ahora estamos hablando de un presupuesto de 127 mil millones de pesos anuales con una participación de Nación casi incluyente con cerca de 100 mil millones de pesos que llegan a la provincia”, añadió.

“Desde el advenimiento de la Democracia hasta hoy la provincia no ha podido tener una economía sustentable propia, es decir la recaudación no ha subido y se ha mantenido. Significa que no hemos tenido desarrollo industria, ni tampoco un desarrollo de las Pymes que son lo que realmente pagan los impuestos para poder trabajar”, explicó.

Modificación al estatuto del empleado publico

En relación a este tema Zárate dijo “nosotros tenemos el mismo miedo que tiene el trabajador. Yo he recibido muchas consultas acerca de quién gana y quien pierde. Aquí obviamente el que gana es el Estado porque la gran variable de ajuste del Gobierno de Insfrán con los empleados públicos y los municipales. El problema que están teniendo es que estaban tomando un rumbo de que uno tiene la edad y sigue trabajando porque por ahí uno tiene sumas en negro o un adicional que no formaba parte del salario, entonces cuando se jubile lo que entrará en la jubilación será la suma en blanco en consecuencia la perdida será bastante grande”.