SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR EN LA UNaF. “Lo que sucedió ayer fue un mamarracho, afirmaron

De manera remota se realizó ayer una sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa. La decana de la facultad de recursos naturales, Hilda Villalba en contacto con la AM990 habló al respeto.

Villalba comenzó diciendo “se ha vivido un hecho muy lamentable en nuestra universidad, el Rector se ha comportado como si fuese el dueño de estancia, no dejó hablar a los concilios”.

Y añadió “en cinco minutos se trató un dictamen y se votó y con 9 votos que han sacado contra 23. Él dijo que con esos 9 votos ya les alcanza para eliminar a 6 consiliarios”.

“Ellos son los responsables de la catástrofe en la Universidad. Estaban todos para votar y solo votaron 9 porque no estaban de acuerdo. Se estaban llevando adelante las votaciones y no les dejaron a los consiliarios, se le apagaron las cámaras y micrófonos. El rector llamaba a votación y les decían que no se podían votar porque no se sabía que se estaba votando”, siguió.

“Solo los amigos del rector pudieron votar y hablar. Solo hubo una moción de un solo consiliario, no sabemos si esto tendrá validez porque esto debe ir a la justicia. Lo que sucedió ayer fue un mamarracho, fue todo un circo “, contó.

“El representante de los estudiantes fue sacado de su cargo de consiliario por no haber metido materias, algo que no se puede hacer. Le faltaba una materia para estar regular. Esta es la peor etapa de la universidad, ni cuando hubo una intervención estuvimos tan mal”, cerró.