SESIÓN EN HCD. Concejales tratarán dos importantes proyectos

El concejal Miguel Montoya de la Unión Cívica Radical, Miguel Montoya en contacto con la AM990 habló acerca del proyecto presentado por su bancada en el HCD y que tiene que ver con la condonación de la deuda de las tasas municipales a comerciantes. Asimismo, adelantó que en la sesión de hoy también se tratará otros proyectos de importancia para la ciudad.



Montoya dijo “este es un proyecto, es una iniciativa de nuestro bloque que tiene que ver con la realidad por la que están pasando los contribuyentes no solo en la provincia si no que también en el país y se trata de una iniciativa que trata la flexibilización, modelización y condonación de tasas municipales.

Está dividida en tres partes, por un lado está destinada a los contribuyentes particulares que tienen dificultades al momento de afrontar las tasas municipales y se hace en un régimen que tiene la particularidad o la diferencia con la moratoria que siempre se hace a través de la Municipalidad, en la que uno puede adaptar los pagos a su propia realidad, lo que significa que se puede llegar a un acuerdo con la Comuna estableciendo una modelización.

Se llega a un acuerdo y los contribuyentes deudores pueden modelizar el pago de sus deudas como realmente lo pueden hacer según su pasar económico en ese momento”.



Y agregó “por un lado hay que decir que está destinado a los contribuyentes particulares que acumularon deudas y a través de esta ordenanza el municipio le ofrece una flexibilización y modelización para que sea abonado lo adeudado y por el otro lado esta lo que llamamos la condonación que eso si tiene que ver con los comercios que aún no han podido reabrir en estos entran los gimnasios, bares y restaurantes para ellos si existe una condonación total de las tasas municipales desde el 20 de marzo hasta que continúe la prohibición de no abrir las puertas”.



“Debo decir que este proyecto tiene el acompañamiento del oficialismo para poder aprobarse en la sesión de hoy a la tarde, este es un hecho destacable en esta época de grieta cada vez más profunda y resaltar que cuando la política dialoga y escucha se puede llegar a un acuerdo sobre todo cuando hay beneficiarios concretos y reales. Este es un proyecto del Frente Amplio Formoseño obtuvo el acompañamiento de la bancada oficialista en el recinto y hoy saldría por unanimidad, este es un hecho destacable realmente”, explicó el Edil.



“Hay que recordar que este proyecto tiene dos tipos de beneficiarios por un lado el contribuyente y por el otro lado los comerciantes que accede a una condonación total porque hasta ahora el Municipio ha prorrogado las tasas, pero a los comerciantes se le iba a formar un cuello de botella cuando reabran la actividad y tengan que abonar todo lo adeudado”, señaló.



“Había un reclamo del sector que era absolutamente genuino y que no estaba contemplado o por lo menos desde nuestra visión, no estaba contemplados con esta prórroga de las tasas municipales, entonces la mano real y concreta es la condonación de esta deuda”, opinó.



Consultado acerca de sí habría otro tema de importancia a tratarse, manifestó “se tratará otro tema de gran importancia al que nosotros vamos a acompañar y que tiene que ver con un proyecto del oficialismo que nos parece muy bueno que tiene que ver con un banco de tierras municipales, básicamente el mismo tiene que ver con inventariar todos los terrenos que son de la Comuna y que no hay un registro de las mismas.

Además habrá una lista de pretendientes a obtener la adjudicación de terrenos municipales, y se establecerá un régimen de penalidades para los loteos irregulares que hasta el momento no había y eso constituían una estafa para los compradores que compraban terrenos, pero que con el tiempo se encontraban con que no contaban con los servicios esenciales, entonces para evitar esas situaciones van a haber sanciones claras y contundentes para aquellas personas que efectúen ventas a través de loteo que no están autorizados”.



Estacionamientos no habilitados en espacios verdes



Al respecto señaló “eso está contemplado, yo tengo una mirada crítica del accionar del Ejecutivo Municipal porque lo que falta es una presencia mayor del Estado porque no es que no exista una penalidad para el vecino que ocupe ilegalmente un espacio público, eso existe lo que sucede es que el Municipio no tiene la capacidad de control y mucho menos de sanciones, entonces ante la falta de un Estado presente algunos vecinos avanzan sobre esos espacios sin control”.



“La solución que intentó encontrar la actual gestión municipal al estacionamiento fue poner estacionamiento medido en el microcentro, pero a nuestra visión no fue muy efectiva y solo además contemplaba la situación del microcentro. Falta un Estado presente en muchísimos barrios ya que hay muchos vecinos que no tienen donde estacionar sus vehículos y ocupan espacios públicos como privados y nadie les dice o hace algo”, cerró