SESIÓN EN DIPUTADOS. Fernández Patri criticó el accionar de la bancada de Juntos por el Cambio en la última sesión

El diputado nacional por la provincia de Formosa, Ramiro Fernández Patri en contacto con la AM990 habló acerca de la última sesión en la Cámara de Diputados de la Nación en donde y a pesar de la negativa del bloque de Juntos por el Cambio a la hora de votar se aprobó la ley de asistencia al turismo. El funcionario también criticó el accionar de Juntos por el Cambio.

El funcionario nacional comenzó diciendo “quisiera saber cuáles son los datos científicos y evidencias por el que indiquen que no se podía n realizar las sesiones de manera remota ya que hace tres meses decían que lo mejor era sesionar en forma virtual, como hoy que tenemos mayor cantidad de contagios y muertes, estamos en mejores condiciones que hace tres meses para sesionar de esta manera donde somos muchos Diputados que no tenemos transporte público para movernos, tendríamos que ir en vehículos particulares con un chófer y asesores y así conglomerarnos en el Congreso serían una gran irresponsabilidad porque cada uno después tiene que volver a sus provincias y poner en riesgo toda la población, han caído en una contradicción que es difícil que puedan salir y lo que no quieren decir es que en realidad no quieren votar proyectos de ley como la reforma judicial”.

“La sesión ese día se realizó ya que el protocolo lo que indica es que se deben poner de acuerdo la metodología y de los 9 bloques que hay, 8 estaban de acuerdo con que se debía debatir de forma remota salvo Juntos por el Cambio, unos 60 Diputados se presentaron en forma presencial, pero no se querían registrar en el sistema informático que permite dar el quorum, entonces ellos estaban presentes, pero no tenían presencia en el quorum por no poner sus huellas en el sistema”, agregó.

“Cuando empezamos a tratar los dos proyectos de ley, se retiraron del recinto y quedamos sesionando los Diputados del resto delos bloques y pudimos darle tratamiento parlamentario a los dos proyectos”, señaló.

“En el caso de la ley de pesca se ha modificado un artículo de la ley nacional de pesca en cuanto las multas que implica tener multas y un sistema más efectivo de control para que el Estado nacional deje de perder unos 1500 millones de dólares anualmente por la pesca ilegal que se da en el Mar Argentino, eso significa cuidar nuestros recursos naturales y también generar recursos económicos para las arcas del Poder Ejecutivo Nacional”, manifestó.

“La sesión existió, la ley se probó y sigue su curso normal, si en algún momento por alguna presentación que haya la oposición la justicia determine que es invalida seguramente se tendrá que dar marcha atrás”, aclaró el Diputado.

“El proyecto (paquete de medidas de ayuda al sector turístico) que vino con media sanción del Senado de alguna manera sintetiza 24 proyectos que estaban en la Cámara de Diputados y en el Senado y es el fruto de trabajo de muchas reuniones con las asociaciones y cámaras que nos transmitían las necesidades que estaban pasando y esto traerá muchos beneficios y bastante respiro al sector”, remarcó.

¿Qué contempla esta ley?

Prorroga por 180 días el plazo para pagar los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias cuyos vencimientos operen hasta el 31 de diciembre de 2020.

Prevé una compensación de un crédito del 50% por parte del Estado para turistas que compren un paquete y que lo podrán utilizar en ese viaje u otro que realicen a lo largo del 2021.

Prórroga para el sector turístico, el reparto del ATP.

Reduce de contribuciones patronales.

Estipula la creación de planes de moratoria.

Suspende embargos y prorroga por 180 días el plazo para pagar los impuestos que graven el patrimonio, capitales o ganancias.

Reduce alícuotas de la ley del cheque.

Establece plan de devoluciones de servicios que no pudieron ser brindados.

EL BCRA deberá disponer de la creación de líneas crediticias subsidiadas tanto para el sector privado como para aquellos municipios en los que el turismo constituía su principal actividad económica.

¿A quiénes beneficia?

El texto del proyecto que fue convertido en ley, argumenta que los beneficiarios del mismo, serán: agencias de viaje, servicios de alojamiento, servicios de licenciados en turismo, bodegas, organizaciones de ferias y congresos, gastronomía, producciones de espectáculos, centros turísticos, entre otros.