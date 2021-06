Sergio Massa convocará al Congreso a los laboratorios, incluido Pfizer, para que informen sobre la distribución de vacunas

La polémica en torno a las negociaciones del gobierno nacional con el laboratorio de Estados Unidos Pfizer por la compra de vacunas contra el coronavirus fue protagonista excluyente de la agenda de la Casa Rosada durante los últimos días. Con versiones cruzadas entre la empresa, las autoridades y la oposición sobre lo ocurrido, lo cierto es que aún no hay nada cerrado con la compañía y no hay precisiones sobre cuándo podrían llegar las dosis.

A raíz de esto, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, decidió citar a todos los laboratorios que tengan acuerdos con la Argentina para que informen sobre la distribución de vacunas. El diputado firmará una resolución que los convocará bajo apercibimiento de ley para el próximo martes a las comisiones de Salud y Legislación General.

Lo que busca el ex intendente de Tigre es que Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, el Instituto Gamaleya, representantes del mecanismo Covax y los otros laboratorios que tengan vacunas aprobadas, con trámite de solicitud de aprobación o acuerdo de prueba aclaren ante la Cámara de Diputados los contratos que firmaron o buscan firmar, la metodología de entrega, los costos y la cantidad de dosis que pueden proveer, entre otras cosas.

Según explicaron a Infobae desde el entorno de Massa, la citación será con el apoyo de los principales bloques opositores, que también participarán de la reunión.

Desde Juntos por el Cambio ya presentaron un proyecto de ley que busca destrabar la negociación con Pfizer quitando la palabra “negligencia” del texto. Sin embargo, aunque toda la coalición opositora acompañó la iniciativa de Carmen Polledo, en el oficialismo hay cautela y aclararon que no fue algo consensuado para lograr un acuerdo con el laboratorio norteamericano.

Si bien la convocatoria de Massa está impulsada por toda la discusión alrededor de Pfizer, el titular de la Cámara baja quiere que el resto de las empresas expliquen los contratos que firmaron con el Gobierno.

Juntos por el Cambio acompaña la idea. El presidente del interbloque, Mario Negri, habló con Massa al mediodía de este miércoles y comentaron la idea de hacer la citación: “Sería acertado que el Presidente de la Cámara baja cite a los laboratorios que proveen vacunas, incluyendo a Pfizer, y también al Gobierno a que brinden explicaciones en la comisión de Salud. Los argentinos merecemos conocer toda la verdad”, dijo el diputado radical.

En los últimos meses, el Gobierno difundió a través de distintos funcionarios y canales su explicación de lo ocurrido con Pfizer. El último fue Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, quien el jueves dará su informe de gestión ante el Senado y fue consultado en varias preguntas sobre este tema.

“Las dificultades en relación a la compañía norteamericana no radicaron en quién firma el contrato, sino en dos problemas. El primero tenía que ver con el planteo de excluir la negligencia no solo del contrato, sino también de la ley mencionada, lo que implicaba la modificación de una norma. El segundo problema se relaciona con los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior. Estos son los dos puntos sobre los que no se ha llegado a un acuerdo”, sostuvo el funcionario.

Asimismo, aprovechó para ratificar que la administración de Alberto Fernández no rechazó un cargamento de vacunas, como denunció la oposición y reveló el director del mecanismo Covax, aunque después se rectificó: “El Ministerio de Salud informa que no rechazó una oferta de 14 millones de dosis que hubieran sido entregadas prácticamente al costo del laboratorio Pfizer, ni a mediados de julio del año 2020 ni en ninguna otra oportunidad”.

Santiago Cornejo, director para América Latina de Covax, explicó cómo es el proceso con los países para adquirir vacunas y alimentó la polémica en torno a Pfizer y la Argentina: ““Los países que se autofinancian tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otra de compra opcional. Argentina es compra opcional. Entonces nosotros antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si el país dice que no, obviamente eso no significa que van a recibir menos dosis de nosotros, sino que no van a recibir de ese candidato”.



Y completó: “Entonces antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a Argentina y a los países opcionales si quieren acceder a esa vacuna. Y en el caso de Pfizer nos han dicho que no”.

Sin embargo, este miércoles Cornejo difundió un mail que le envió a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, rectificando sus dichos: “En mi respuesta utilicé la traducción de los términos en nuestro acuerdo legal con los países (que llamamos “Opt-in/Opt-out Windows”) y la traducción de este término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna cuando no es así. Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante, no pudo continuar con la ventana de COVAX”.

Y agregó: “Como el propósito de la reunión no era hablar sobre Argentina no entré en el detalle de esta transacción, que bien sabés que son muy complejas. En mi presentación tampoco resalté el compromiso de la Argentina con COVAX y que la Argentina no solo ha cumplido con todos nuestros requisitos sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral”.

A partir de estos dichos de Cornejo, Vizzotti -visiblemente conmocionada- aseguró que es “mentira” que el gobierno argentino rechazó dosis de Pfizer y le pidió a la dirigencia política que “baje la obsesión” con el tema.