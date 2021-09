Ser un planeta o ser una estrella: astros al filo entre ambas identidades

Las enanas marrones son objetos astronómicos con masas entre la de un planeta y la de una estrella. La cuestión de dónde se encuentra exactamente esa frontera de masa sigue siendo objeto de debate, sobre todo porque la constitución de las enanas marrones es muy similar a la de las estrellas de baja masa y eso dificulta su identificación y estudio.

Entonces, ¬Ņc√≥mo podemos saber si estamos ante una enana marr√≥n o una estrella de muy baja masa?

Al igual que J√ļpiter y otros planetas gaseosos gigantes, las estrellas est√°n hechas principalmente de hidr√≥geno y helio. Pero, a diferencia de los planetas gaseosos, las estrellas son tan masivas y su fuerza gravitatoria tan poderosa que los √°tomos de hidr√≥geno se fusionan para producir helio, liberando enormes cantidades de energ√≠a y luz.

Las enanas marrones, en cambio, no son lo bastante masivas como para fusionar hidr√≥geno y, por tanto, no pueden producir la enorme cantidad de luz y calor de las estrellas. En vez de eso, fusionan reservas relativamente peque√Īas de una versi√≥n at√≥mica m√°s pesada del hidr√≥geno: el deuterio. Este proceso es menos eficiente y la luz de las enanas marrones es por tanto mucho m√°s d√©bil que la de las estrellas propiamente dichas.

El equipo internacional de Nolan Grieves, de la Universidad de Ginebra (UNIGE) en Suiza, ha identificado cinco objetos que tienen masas cercanas a la que constituye frontera que separa las estrellas de las enanas marrones. Estudiar estos cinco astros exóticos podría ayudar a los científicos a conocer mejor la línea divisoria que separa lo estelar de lo no estelar.

Los cinco cuerpos celestes son TOI-148, TOI-587, TOI-681, TOI-746 y TOI-1213. Tienen di√°metros entre 0,81 y 1,66 veces el de J√ļpiter y son entre 77 y 98 veces m√°s masivos que ese planeta. Esto las sit√ļa en la frontera de masa entre las enanas marrones y las estrellas.

Los cinco raros astros están en órbita a estrellas, tardando solo entre 5 y 27 días en completar una vuelta entera alrededor de ellas ya que orbitan a muy corta distancia de esos soles (al menos 3 veces más cerca a ellas de lo que Mercurio lo está a nuestro Sol).

Ahora habr√° que estudiar larga y detenidamente a esas ‚Äúcuasiestrellas‚ÄĚ para intentar obtener datos reveladores acerca de la l√≠nea divisoria que separa lo estelar de lo no estelar.

Los √ļltimos resultados obtenidos por el equipo de Grieves se detallan en la revista acad√©mica Astronomy and Astrophysics, bajo el t√≠tulo ‚ÄúPopulating the brown dwarf and stellar boundary: Five stars with transiting companions near the hydrogen-burning mass limit‚ÄĚ. (Fuente: NCYT de Amazings)

https://noticiasdelaciencia.com/art/42528/ser-un-planeta-o-ser-una-estrella-astros-al-filo-entre-ambas-identidades