SEQUÍA Y QUEMA DE PASTIZALES. Zieseniss: “hay realmente problemas de agua muy grandes”

El referente de los productores del sur de la provincia y de la Federación Agraria Argentina, Rolando Zieseniss en contacto con la AM990 habló acerca de la reunión llevada adelante entre productores y funcionarios que forman parte del Comité de Emergencia, a su vez habló sobre la sequía y el impacto de la misma con las quema de los campos.

Zieseniss dijo “hemos recibido el informe de diferentes instituciones como INTA, Ministerio de la Producción, se ha tenido un panorama de cómo está la situación de la sequía en la provincia de Formosa, tenemos que hablar de una sequía que probablemente que en los últimos 10 años no se dio porque no solo hemos tenido en algunos lugares 10 meses sin lluvias, sino que se dio un invierno muy fuerte, con heladas muy fuertes y también se da un fenómeno que no se daba en otros momentos que tiene que ver con la quema de los campos, que creo que en gran parte es intencional, pero los campos se queman porque pasa no mas no es”.



Y agregó “debemos decir que nosotros no tenemos enfoques de quienes pueden ser los culpables, si tenemos las instrucciones que le damos a la Federación Agraria en materia de denuncias, pero los campos se queman en forma impresionante”.



“Hay que decir que en este caso la quemas se dan de manera particular, por ejemplo se dan en colonia El Alba donde se quemó prácticamente toda la colonia donde había pasturas artificiales, donde había escasez de pasto y se quemaron, un productor no va a ir a quemar la única reserva de forrajes que tiene en estas circunstancias, hay otros lugares que si puede ser que algún productor quiera quemar algún sector, es muy difícil en este momento”, remarcó.



Asimismo señaló “ningún productor va a quemar por más que quiera limpiar su campo, va a quemar lo poco que le está quedando de pasto para esos animales, eso lo sabe el productor que está manteniendo a un costo muy alto lo que hace a forrajes, a rollos y a todo lo que sea granos, ir a quemar lo poco que le queda de campo, eso no va a ocurrir, esto no es así”.



“Esta situación no sabemos porque se está dando. Alguien los está quemando”, opinó.



“Se han quemado campos que están lejos de la ruta, se han quemado grandes extensiones, se quemaron pasturas, eso viene a agravar un problema que ya tenemos porque la zona sur hoy tiene 700 milímetros menos de lluvias caídas, cuando el normal es de 1200 milímetros”, manifestó.



En relación a qué datos maneja la comisión de emergencia explicó “creo que el Ministerio tiene un relevamiento de datos muy preciso, se sabe que son dos o tres departamentos que tienen sequías extremas, entre los que se encuentra Pirané, Pilcomayo, hay lugares en donde se detectan sequías extremas, hay mortandad de animales, déficit de aguas y no solo eso sino que además hay problemas para conseguir agua, es decir hay realmente problemas de agua muy grandes”.