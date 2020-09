SEQUÍA Y QUEMA DE PASTIZALES. “Esta situación la venimos padeciendo desde el año pasado y es cada vez peor”

El presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Oscar Jure en contacto con la AM990 habló acerca de la decisión por parte de las autoridades de declarar la emergencia en todo el territorio provincial.

Esta es una medida que estaba siendo esperada por el sector, los que formaron parte de las reuniones que se llevaron adelante entre las entidades con el Ministerio de la producción, INTA y SENASA, en donde se ha llevado adelante una evaluación técnica de lo que se venía viendo dentro de la provincia de los daños que han ocurrido en relación la sequía y a los focos de incendio. “Esta situación la venimos padeciendo desde el año pasado y la situación está cada vez peor”, dijo Jure.

“La gente del campo está desesperada porque no hay agua, no hay pastos y en algunos lugares ya no hay ni agua para consumo humano. Se hace difícil hay mucho alambrado quemado, se perdieron muchas haciendas, la gente no quiere dejar sus casas porque miedo a que les roben. Esta es una situación muy complicada que viene desde hace tiempo y con esta medida de alguna manera el Gobierno va a tener un instrumento como para poder paliar la crisis y pensar en algún plan de recuperación cuando esto pase”, añadió Jure.

En la zona este hubo mucha mortandad de vacas preñadas, teniendo en cuenta que se está en época de parición y los animales tienen un estado corporal malo y esto hizo que la situación sea muy complicada. Los terneros se han ido vendiendo en estos tiempos gracias a los remates que se han realizado, remarcó el funcionario de la rural.

Consultado acerca de si espera que la situación cambie este año, indicó que el dinero de Nación siempre llegó a la provincia porque a partir de que se homologue a nivel nacional el dinero llega lo que sucede es que muchas veces no llega la cantidad suficiente y en el tiempo que uno quisiera. “A partir de la llegada de este dinero vamos a ver que se puede hacer desde Nación y desde l provincia porque hay que pensar que la provincia puede ayudar de alguna manera al productor local”, señaló.

Quema de pastizales

Uno de los problemas de la sequía es la falta de pasto, no solo agua. El problema que hay en el campo hoy es que no hay pastizales en toda la provincia hay más de 1 millón de hectáreas de pastizales quemado, hay esteros quemados y montes secos y el fuego ya pasó a ser un delito rural porque el fuego no se prende solo, alguien lo prende con intención y a veces no. El fuego viene de la parte humana y eso es lo peor que nos está pasando, cerró.