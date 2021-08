SEQUÍA. Se ha perdido alrededor del 25 por ciento de la producción ganadera el año pasado

El presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Oscar Jure en contacto con la AM990 habló acerca de la situación del sector.

Jure comenzó diciendo “normalmente en estos meses Formosa siempre está seco y nuestra normalidad es que sea un invierno seco. La primavera viene más o menos normal reacomodaremos nuestros campos, eso dentro de todo es normal”.

“Lo que fue anormales que durante el año pasado tuvimos 12 meses de seca, eso sí fue un problema serio porque no está dentro de los parámetros normales porque no ha llovido ni el verano, ni en la primavera, este año más o menos se han repuesto los campos”, añadió.

“Lo que el productor está viendo hoy es el resultado de la sequía del año pasado”, manifestó el funcionario.

“Las lluvias fueron suficientes, pero no sirvió para recuperar el sector porque se ha perdido mucha hacienda por mortandad o por baja de preñeces o bien porque se han muerto muchos terneros y esto no es fácil recuperar, solo se podrá recuperar en 3 o 4 años y que sea un buen año”, señaló Jure.

Asimismo, contó que “estamos esperando los resultados de las vacunaciones antiaftosa para saber qué es lo que más o menos se ha perdido el año pasado, pero estamos pensando en que se han perdido alrededor de un 25 por ciento del stock en Formosa”.