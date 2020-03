SEQUÍA. Las lluvias trajeron alivio a los campos

Las lluvias caídas en las últimas horas han traído alivio a diferentes zonas que han sido castigadas por las últimas sequías. La AM990 dialogó con el Delegado de la zona sur de la Federación Agraria Argentina, Rolando Ziessenis quien brindó detalles al respecto.

Ziessenis señaló “la luvia llegó por suerte a esta zona también, hemos tenido una lluvia anterior. Hoy (por ayer) llovió”.

“La terrible sequía que hemos tenido porque hay lugres en los que no llovió tres meses y eso trajo muchos inconvenientes en la agricultura y en la ganadería también porque los pastos comenzaron a secarse y ya había alta mortandad de animales por la falta de agua, los molinos cuando no hay vientos no trabajan, las napas se van más abajo, es decir que teníamos una serie de inconvenientes que veníamos acarreando y estas lluvias cortando las sequías, pero han quedado las secuelas”, agregó.

“La siembra de segunda de maíz y de soja que se hacen entre los últimos y primeros meses del año, se perdió un total de 50 por ciento al menos de la soja, en el maíz lo mismo porque se secan las plantaciones, es decir que hemos tenido nuevamente perdidas, esta vez por las sequía que se estaba dando, estas lluvias cortaron y nos van a permitir que podamos preparar la tierra para la campaña que viene”, explicó.

“hay que decir ademas que el productor que esta cosechando como el algodonero, que venia muy bien porque no llovía, nos encontramos que los camiones no querían trabajar y eso llevó que muchos productores suspendan la cosecha porque no se podía transportar a los lugares de venta”, indicó.

Asimismo, dijo “los camiones se tenían que llevar a la provincia de Chaco y esta provincia está con serio inconvenientes por el coronavirus y los camioneros no quieren ir hasta allá y eso llevó a que no se pueda comercializar”.