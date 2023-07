Sequía en Uruguay: alertan sobre la importancia del cuidado del agua

Los días con agua potable en el área metropolitana de Uruguay (Montevideo, Canelones y San José) se cuentan con los dedos de las manos. Hace ya casi un mes que el agua no sabe igual. Se siente salada, se ve más oscura de lo que solía ser y su uso debe ser racional.

La AM990 se puso en contacto con el ingeniero Alfredo Gusberti, quien es el gerente de la empresa Aguas de Formosa, a cargo del servicio de agua potable de la ciudad para referirse a la crisis hídrica en Uruguay.

En el rubro nuestro es conocido y sabemos a qué se debe. El tema es un proceso de época e sequia de lluvia y un diseño de manejo hídrico general del agua potable, se fabrica a partir del agua natural. Esa agua puede tener distintas fuentes, la mayoría son de origen fluvial. El agua se usa no solo para agua potable, también se le da uso industrial. En Uruguay hay un uso intensivo para lo industrial, que incluso es mayor al de argentina.

Entonces al haber en las cuencas de los ríos más importantes un proceso de baja y haberse mantenido la demanda, las reservas se vieron agotadas y entonces se vieron en la necesidad de tomar agua del Rio de La Plata que es donde también toma la ciudad de Buenos Aires, con la diferencia que ésta se encuentra en la desembocadura del Rio Paraná en la que siempre hay agua dulce. Al contrario, ellos se encuentran con una salinidad más alta del Rio de la plata.

La demanda debe ser diseñada y debe tenerse en cuenta tanto el agua potable, el industrial y el agrícola no solo para una situación esperada, sino también para alguna crisis inesperada.

“Nosotros también podemos tener problemas de este tipo y eso quedó demostrado en el mes de octubre del año 2020 cuando el rio estaba en nivel 0 y el en mes de noveimnre de 2021 se encontraba en -0.3 y eso puso en prueba las instalaciones que llegaron a su nivel máximo de capacidad”, explicó.

En ese momento, muchas estructuras que durante años estuvieron sumergidas tuvieron que ser reparadas, lo que significó una gran inversión.

Sobre los cuidados del agua dijo que hay que apelar a una conducta responsable, tiene que ser prioridad. Aunque lamentablemente hasta que no haya un sistema 100% medido va a ser muy difícil. El derroche que se hace del agua termina produciendo un desfasaje en la oferta en los momentos de mayor demanda.

El agua potable es distinta del agua natural, ya que detrás de la canilla hay todo un proceso de potabilización tiene un costo que muchas veces no cubre lo que se paga en la tarifa.

Al cierre habló de las obras que se están realizando en la ciudad que llevará agua a varios puntos nuevos como los barrios Villa del Carmen, Lote 100, y para la zona norte.