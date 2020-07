SEQUÍA. Desde la SRF aseguran que la situación en el campo es muy complicada

El presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Oscar Jure en contacto con la AM990 habló acerca de la situación de los productores ganaderos formoseños a raíz de la sequía.

Jure comenzó diciendo “sabíamos que este iba a ser un año muy difícil, un invierno que nos cuesta transitar,aun nos falta mucho. Normalmente en Formosa la época de mayor lluvia es el otoño,este año no llovió nada, terminamos con un verano muy fuerte donde tuvimos que soportar las quemazones donde se generó mucho desastre. El otoño vino muy seco, no llovió nada y nos toca este invierno que como siempre esta temporada en Formosa es seco y la verdad es que la producción en general esta muy difícil”.

Y agregó “se vendió bastante bien los terneros para sacar adelante a la producción,para vaciar un poco los campos, pero de todas maneras hay vacas en el campo, están naciendo los terneros,las vacas tienen un estado corporal malo y hay problemas con el agua y el pasto y sobre que tenemos los problemas comunes de todos, tenemos que sumarle la situación de la pandemia”.

En relación a los reservorios de agua, indicó Jure “debemos decir que ya no hay mas reservas, salvo algunas que son algunos reservorios grandes de los campos, casi todas están secas. Se hacen muchas perforaciones, en algunos campos funcionan desde el punto de vista que entran agua en algunos y en otros no. Las personas que se dedican a este tema están trabajando día y noche. Hay que decir que tampoco los molinos están abasteciendo porque no hay mucho viento y se tuvo que cambiar por bombas. La situación es complicada porque en algunos lugares hay mortandad de hacienda, el problema mas grande que se tiene hoy es la falta de pasto porque la hacienda se debilita sin este”.

“Todavía nos queda soportar lo que queda de julio, agosto,septiembre y la mitad de octubre que es cuando pueden llegar las lluvias normales”, añadió.

Asimismo contó “la semana que viene hay una reunión de la COPROSA, seguramente esto se va a conversar ahí también. Se esta terminando la vacunación antiaftosa como se puede porque el tema de movimiento de hacienda con esta seca es muy difícil en algunas zonas y creo que se esta terminando la vacunación y vamos a hablar de ellos en la reunión y seguramente van a salir estos temas de emergencia y sequía para ver como resolverlos, la verdad que el campo en Formosa esta muy mal no solo en la parte ganadera si no que también en lo agrícola, estamos complicados de todas partes”.

Valores de la carne

“Los valores de la carne si hacemos relación con otros valores de alimentos, no están mal, no es nuestro mayor inconveniente ese.Todo lo que uno tiene se vende, o es nuestro mayor problema el precio. Sucede que hoy por hoy no hay hacienda gorda en Formosa, hay muy poca por la difícil situación que estamos pasando, es así que no es poca época y hay una sobre oferta y normalmente no es época de suba,ahora en los meses de octubre cuando comience a mejorar la situación se va a empezar a retener y ahí se vana a incrementar los precios,esto sucede todos los años”, cerró.