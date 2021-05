SEPELIOS. Desde Fada y Costa indicaron cómo trabajan en medio de la pandemia

María José Costa Etala de Read, una de las propietarias de Fada y Costa empresa de sepelios en contacto con la AM990 habló acerca de cómo se trabaja en medio de la pandemia.

Costa Etala dijo ‚Äúnosotros estamos trabajando como el primer d√≠a de la pandemia, los fallecidos por Covid-19 no se velan, eso la gente a√ļn no lo entiende, pero es la manera en que hay que trabajar porque es el protocolo, ellos van a cremaci√≥n o inhumaci√≥n baja tierra, eso est√° estipulado en todos los protocolos tanto nacionales como provinciales‚ÄĚ.

Y a√Īadi√≥ ‚Äúel procedimiento es que las familias nos contactan telef√≥nicamente y nosotros nos acercamos a la instituci√≥n donde haya fallecido y nos encargamos del retiro y de llevarlo a donde nos indiquen‚ÄĚ.

‚ÄúEn el caso de que no sean Covid positivo se les hace el responso para las familias intimas, no para los servicios multitudinarios como antes‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

En relaci√≥n a c√≥mo se realizan los sepelios, indic√≥ ‚Äúlos sepelios no duran m√°s de dos horas y no m√°s de 10 personas pueden participar de ello. De todas maneras, cada empresa lo maneja de una manera diferente, en fase 1 est√° todo prohibido, nosotros les pedimos que colaboren y que no colaboren al n√ļcleo √≠ntimo de las familias‚ÄĚ.