Sentido homenaje a los héroes del 5 de octubre en Formosa

l Gobernador Gildo Insfrán encabeza este miércoles la evocación del 47° aniversario del ataque al Regimiento 29 de Infantería de Monte acaecido el 5 de octubre de 1975, fecha instituida por ley provincial como “Día del soldado Formoseño”.

En ese sentido, la AM990 dialogó con el Teniente Coronel Gabriel Jorge De Senzi, Jefe de Regimiento de Monte 29 quien convocó a la comunidad a participar de las actividades que se desarrollarán en conmemoración a esta fecha tan sentida para todos los formoseños.

“Para nosotros es una circunstancia dolorosa por el hecho y por los caídos; pero creemos que nuestro deber es recordar y preservar su memoria”, inició diciendo. “Creemos que el soldado muere dos veces: cuando muere y cuando se lo olvida; por eso los mantenemos vivos en la memoria”, añadió.

En el marco del homenaje, en la Iglesia Catedral se hará una Misa con los familiares y ex soldados de la clase 54, mientras que este miércoles en el Cementerio Virgen del Carmen y otras siete localidades donde descansan los restos de los caídos se hará un acto homenaje de reconocimiento frente a las tumbas con un toque de silencio y ofrendas florales.

Según Di Senzi al 5 de octubre de 1975: “Lo recordamos como el bautismo de fuego de la unidad y hubiésemos deseado que ese conflicto nunca hubiera sucedido; pero los soldados defendieron su cuartel en pleno gobierno democrático y no solo se atacaba al cuartel para hacerse de armas, sino para establecer un sistema”, explicó a este medio.

En la continuidad de las actividades, la formación y el pasaje de Desfile será a partir de las 18 en el Cuartel del Regimiento, acompañados por los ex solados combatientes del 5 de octubre.

“Los soldados cumplieron su juramento de defender la patria hasta perder la vida y eso nos enorgullece”, remarcó.