SEMANA SANTA. “La Pascua para nosotros es muy significativo porque se asemeja a lo que estamos viviendo”, dijo Nazar

El sacerdote Francisco Nazar en contacto con la AM990 habló acerca de la Semana Santa y como se celebrará en su Comunidad en Laguna Yema.

Nazar comenzó diciendo “para nosotros los cristianos creyentes, esta es una semana y importante porque vivimos en un tiempo muy trágico, pero importante porque es un momento donde un virus detuvo el caminar del mundo entero y nos quedamos con los muros de todas las seguridades que nos hemos construido y que se han caído totalmente”.

“No tenemos ninguna seguridad, no sabemos si llegará o no, si podemos salir. No tenemos la libertad con la que vivíamos y tenemos que recrear”, añadió.

“La Pascua para nosotros es muy significativo porque se asemeja a lo que estamos viviendo, es por ello creo que tendríamos que tener tres cosas, primeo mirar el pasado con gratitud porque esta historia nuestra es una historia la que Dios nos ha acompañado, siempre en las buenas y en las malas. Dios siempre perdona y nos hace mirar el pasado con gratitud. El otro es que tenemos que vivir el presente, estamos en un mundo completamente distinto, con muchas cosas nuevas y debemos mirar el mundo no como una condena si no como un camino a construir juntos una familia o comunidad cristiana, un país unido porque nadie se salva solo y, por último, abrazar el futuro con esperanza y que bueno es esto porque debemos tenerla, organizarla y construirla”, añadió.

Misas

En relación a cómo se darán las misas y celebraciones para celebrar la muerte y resurrección de Cristo, el Padre indicó “yo vivo en Laguna Yema, acá nosotros celebramos la Eucaristía con 30 personas adentro y 100 personas afuera porque estos tiempos ha habido lluvia, pero también para estas fiestas, el día jueves tendremos afuera, acá todos los cultos y todas las Iglesias Evangélicas hemos acordado vamos a celebrarlo y vivirlo respetando los protocolos”.