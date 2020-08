SEMANA DE LA LACTANCIA. Remarcan la importancia de amamantar a los bebés

Este mes se celebra la semana de la lactancia, la AM990 dialogó con la médica pediatra del Servicio de Neonatología del Sanatorio Otamendi, Cecilia Baston quién habló de los beneficios de esta práctica.



Baston dijo “la lactancia materna trae enormes beneficios para la población en general, para el bebé que es amamantado mejorando su neurodesarrollo, le provee las defensas necesarias para el sistema inmunológico, hay evidencia que dice que le mejora la incidencias de otitis, diarrea, neumonía, como también episodios de alergia y también hay resultados en cuanto a la vida adulta ya que los niños amantados tienen menor incidencia de enfermedades que llaman no transmisibles del adulto como es la obesidad, hipertensión y diabetes”.



“Estos beneficios también impactan en la mamá, las mujeres que amamantan tienen menor riesgo de padecer anemia o depresión post-parto y cáncer de mamas y ovarios”, añadió.



Asimismo, explicó “todos los años a través de UNICEF y ALBA que es la alianza mundial por la lactancia materna se propone en la primera semana del mes de agosto para poder concientizar sobre este tema y justo este año también los beneficios son para el planeta se sabe que la leche humana al no generar residuos, no contaminar con gases, es económica genera todo aporte beneficioso para lo que es el medioambiente”.



Consultada acerca de hasta qué edad se recomienda la lactancia indicó “los primeros seis meses exclusivos como único alimento y hasta los dos años o más con una alimentación adecuada a cada etapa, en realidad es hasta que la madre y el niño quieran sin poner un techo a la edad de corte, pero ya hace muchos años que pone en evidencia que es hasta los dos años o más con una alimentación adecuada, la lactancia no debe restringirse ni se limita”.



Señaló también “lo que es muy importante también es que, si puede facilitar, instaurarla dentro de la primera hora de vida es el primer periodo sensible íntimo de la mamá y el bebé va a impactar sobre todo en el vínculo y después para tener esa lactancia con mejores resultados”.



“Debemos decir que este vínculo en la primera hora de vida con el niño no suele ser muy habitual, pero ya hace algunos años nos estamos alineando con las maternidades, siempre y cuando la madre y el bebé gocen de buena salud tratar de no hacer interferencias innecesarias. Muchas veces se separaba al bebé hasta que a madre termine de adaptarse al parto y justamente en ese periodo tan sensible en el que ambos deben regular temperatura se demostró que en el contacto piel a piel ambos se terminan más fácilmente que por ejemplo que separándolos debajo de una termocuna, siempre que sea posible que esa mama y ese bebe estén juntos desde el momento que el bebito nace va a facilitar ese periodo de adaptación”, añadió la profesional.



“Cabe señalar que hay muy pocas recomendaciones en materia de amamantamiento ya que hay mamá que por ahí presentan algún tipo de patologías de base, la mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia, por supuesto que hay algunas infecciones como el HIV que en nuestro país la recomendación es no amamantar, pero en muchos lugares donde se ponen en beneficio la lactancia materna por sobre otras causas, se recomienda”, dijo.



En relación a si es verdad que la leche materna puede no llenar al bebé, explicó “muchas veces no por mal intención, pero el decir que la leche no lo alimenta como se debe se opta por tomar la mamadera, es un mensaje que se difunde por ahí el bebé llora mucho o por ahí no es suficiente, pero hay que reforzar el concepto de decir que la leche materna tiene los nutrientes y componentes necesarios para cada etapa”.



“El seguimiento es muy importante no solo el peso es importante, la leche materna trae enormes beneficios para el desarrollo neurológico del bebé. Cada mamá puede proveer y desarrollar la leche que su hijo necesita, ese concepto que la leche no es nutritiva o no es suficiente es equivocado”, manifestó.

Por último, señaló “para todas aquellas mamá que están con síntomas de coronavirus, decirles que sigan amamantando porque hasta el momento no hay datos que digan que deben hacer lo contrario”.