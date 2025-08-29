SEGURIDAD BANCARIA: Se puso en marcha un amplio operativo policial en inmediaciones a los bancos y cajeros automáticos

Se realiza todos los meses ante el pago de haberes a los agentes pasivos y activos

de la administración pública provincial, empleados municipales y beneficiarios

de programas nacionales

La Policía de Formosa planifica de manera constante acciones preventivas de

seguridad en inmediaciones a las entidades bancarias y cajeros automáticos de todo

el territorio provincial, trabajo que se refuerza los días de pago de haberes y

beneficios sociales.

En la zona del microcentro capitalino, efectivos de la Comisaría Seccional Primera, del

Departamento Informaciones Policiales, Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial

coordinan estrategias de prevención en forma conjunta.

Idéntico trabajo se realiza en el Distrito Cinco, con integrantes de la Delegación de la Unidad

Regional Uno y otros barrios de la ciudad que disponen de cajeros automáticos.

También se despliega personal policial en las principales avenidas, plazoletas e

inmediaciones a comercios.

A estas actividades, se suman las recorridas de los móviles y el apoyo de la Sección

Motorizada de la fuerza, más el personal de civil con el objetivo de evitar ilícitos.

Este trabajo se inició en la madrugada del viernes y se extenderá hasta el horario de cierre

de la actividad bancaria durante los días de pago de haberes; no obstante, permanecerán

efectivos en inmediaciones a los cajeros.

El operativo es diagramado y supervisado por el Comando Superior Policial, en el marco de

las políticas públicas en materia de seguridad, que impulsa el Gobierno provincial, a través

del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo.