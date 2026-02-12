Segunda jornada de pruebas en Bahrein: ¿Cuándo corre Colapinto?

A menos de un mes del comienzo de la temporada 2026 de Fórmula 1, este jueves continúan las jornadas de entrenamiento en el Circuito de Sakhir, en Bahrein.

Estreno difícil para Alpine y Colapinto en Bahréin

Este miércoles, primer día de las pruebas, Franco Colapinto corrió por la mañana y su Alpine mostró algunas dificultades que no le permitieron aprovechar al máximo la prueba. El auto se quedó, no alcanzaba la velocidad necesaria y el pilarense perdió horas clave. Sin embargo, la situación forma parte del objetivo de la pretemporada: conocer el nuevo auto y sus modificaciones, adaptarse al A526 y ganar confianza.

Colapinto (Noticias Argentinas)

En ese contexto, Colapinto terminó 11°. Durante la tarde corrió su compañero, Pierre Gasly: logró la 8° posición con 1:36.765 en 49 vueltas.

El francés repitió hoy su participación. En la primera práctica, terminó 3° con 61 vueltas en 1:36.723 y volverá a correr en el turno vespertino.

Así fue el primer turno de los entrenamientos de este jueves

Charles Leclerc marcó el mejor tiempo durante la sesión diurna del segundo día de actividad en los tests de pretemporada.

El piloto de Ferrari registró un récord de vuelta de 1:34,273. Además, su monoplaza demostró mucha fiabilidad, ya que pudo dar 62 giros en el Circuito Internacional de Bahréin.

En la segunda posición quedó el británico Lando Norris (McLaren), quien fue el último campeón del mundo, mientras que el tercer puesto fue para Gasly, a casi dos segundos y medio de Leclerc.

Más atrás, en la cuarta plaza, finalizó el británico Oliver Bearman (Haas), y lo siguieron el tailandés Alexander Albon (Williams), el alemán Nico Hulkenberg (Audi), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) y el español Fernando Alonso (Aston Martin).

Los otros dos pilotos que giraron en esta sesión fueron el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el francés Isack Hadjar (Red Bull), aunque ninguno de ellos llegó a registrar un tiempo. El calendario oficial comienza el 8 de marzo en el GP de Australia.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

Franco Colapinto correrá otra vez este viernes. Lo hará en ambos turnos: de 4 a 8am y de 9am a 13 hs. De esta manera, ambos pilotos tendrán tres turnos de práctica cada uno.