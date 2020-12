“Seguimos en casas separadas”, Ximena Capristo habló tras la crisis con Gustavo Conti

Después de 20 años de estar juntos, los ex Gran Hermanos, Ximena Capristo y Gustavo Conti, tuvieron una crisis de pareja. Aunque por el momento están separados, la reconciliación está cada vez más cerca.

Ximena Capristo y Gustavo Conti participaron en el certamen de Gran Hermano donde comenzaron una relación que ya lleva más de 20 años. Sin embargo, en las últimas semanas Capristo público en las redes sociales unos escandalosos chats de su marido con otra mujer. Tras la difusión mediática, “la negra” echó a Conti de la casa donde vivían junto a su hijo Félix. Pero ahora, todo parece que la situación está más calmada y podría haber una reconciliación.

En el programa “Confrontados”, la morocha reveló que pasará las fiestas con su “expareja”. Y aclaró: “Seguimos en casas separadas pero estamos bien, recomponiendo la relación. No sé si sigo enojada, nos estamos llevando bien”. Consultada sobre cómo se llevaban, Capristo sorprendió a todos cuando contó que la intimidad de la pareja no se perdió a pesar de la crisis. “Obvio que no, en eso nos entendemos y nos reímos mucho”, confesó entre risas.

Hace un tiempo, Ximena reveló que la mujer con la que su pareja intercambió mensajes es del grupo de fanáticas del actor de la época de Gran Hermano. “Ella es pica-sesos, insistente, le mandaba muchos mensajes. Y en algún momento de la cuarentena él tenía ganas de responder y avanzar un poco más”, contó. Y añadió: “Pero tengo entendido que no se vieron. Para ella, él debe ser su amor imposible”,

En tanto, adelantó que no perdió la confianza en él. “Lo hablamos. Siento que él se equivocó. Dice que está arrepentido, que me ama, ama nuestra familia, que fue una boludez, que jamás se encontró con nadie. Yo me sentí decepcionada y triste. No sabemos qué vamos a hacer”, expresó.