Sebastián Báez abre la serie entre Argentina y Suecia

Argentina, dirigida por Guillermo Coria, juega ante Elias Ymer por la Zona A, del torneo más importante entre países que tendrá su Serie Final en España, en noviembre. El segundo punto será para Diego Schwartzman vs Mikael Ymer.

La serie confirmada con los siguientes emparejamientos:

Juego 1: Sebastian Baez vs Elias Ymer

Juego 2: Diego Schwartzman vs Mikael Ymer

Juego 3 Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos vs Andre Goransson/Elias Ymer

https://www.telam.com.ar/notas/202209/604683-guillermo-coria-argentina-suecia-grupo-a-copa-davis-sebastian-baez-diego-schwartzman.html