Se restringe la circulación nocturna en AMBA entre las 20 y las 6 de la mañana

El presidente Alberto Fern谩ndez anunci贸 hoy la restricci贸n de circulaci贸n entre las 20 y las 6 en el 脕rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); la suspensi贸n de las actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y recreativas en lugares cerrados, el cierre de comercios desde las 19 y la suspensi贸n presencial de clases en los tres niveles educativos.

La suspensi贸n de las clases se producir谩 a partir del lunes pr贸ximo y hasta el 30 de abril, mientras las medidas con impacto en el resto de las actividades regir谩n desde este viernes, y por dos semanas.

En un mensaje grabado esta noche en la Quinta Presidencial de Olivos, donde Fern谩ndez mantendr谩 hasta ma帽ana su aislamiento por el coronavirus, el mandatario dijo que las clases, en los tres niveles educativos, “se suspender谩n desde el lunes por dos semanas” en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

En tanto las actividades gastron贸micas funcionar谩n en modalidad de “entrega a domicilio” desde las 19, inform贸 el mandatario sobre las nuevas medidas, que saldr谩n en otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

“En el AMBA estamos viviendo la mayor velocidad de aumento de casos desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, es nuestra obligaci贸n tomar medidas adicionales y convocar a la poblaci贸n a un cambio, para lograr que avance el plan de vacunaci贸n y evitar la saturaci贸n del sistema de salud”, expres贸 Fern谩ndez.

El Presidente cont贸 que “el mayor riesgo de transmisi贸n se produce en las actividades sociales y recreativas nocturnas, donde no hay dos metros de distancia, se producen aglomeraciones, se usa escasamente el barbijo y tambi茅n en espacios cerrados sin ventilaci贸n adecuada”.

Y remarc贸 que el AMBA “constituye un 煤nico aglomerado urbano, uno de los m谩s poblados de Am茅rica”, que “tiene una 煤nica realidad epidemiol贸gica, con un gobernador y un jefe de gobierno y dos docenas de municipios”.

Alert贸 que “estamos monitoreando d铆a a d铆a la evoluci贸n de la pandemia” y “hace un mes, acumulamos 45.498 casos de contagios, mientras que la semana que acaba de terminar acumulamos 122.468 casos y la que va transcurriendo en este momento seguramente va a superar esta cifra”.

Fern谩ndez consider贸 que el contagio de Covid “no est谩 en las f谩bricas, no est谩 centralmente en los negocios que con distancia social pueden atender a los clientes”, sino “en las reuniones sociales donde la gente se distiende y en ese momento de distracci贸n, de esparcimiento, es mucho m谩s f谩cil contraer el virus”.

El mandatario apunt贸 a que los gobiernos provinciales y municipales “fiscalicen las decisiones” que toma el Gobierno central “y hagan cumplir las decisiones”, porque “tal como ocurri贸 con las medidas dispuestas hace una semana, el resto de las jurisdicciones puede adherir”.

“Espero que los gobernadores y los intendentes que entienden que deben acompa帽arme en este momento dif铆cil, lo hagan”, pidi贸 Fern谩ndez, y agreg贸: “Lo que m谩s necesitamos es que ustedes, argentinos, argentinas, entiendan que el cuidado individual es central, no solo para que no nos contagiemos nosotros, sino para no contagiar al otro”.

“Seguimos negociando y hablando con todos los proveedores de vacunas para cerrar acuerdos y acelerar el acceso a ellas”, manifest贸 el Presidente, y subray贸 que este fin de semana “estar谩n llegando m谩s vacunas para continuar con el Plan de Vacunaci贸n”.

Fern谩ndez destac贸 que, al igual que en 2020, el Gobierno nacional “trabaja en la reorganizaci贸n del sistema de salud para dar prioridad a la atenci贸n de la enfermedad ante el ascenso de casos de coronavirus en el marco de la segunda ola” y enumer贸 que el a帽o pasado “las camas de terapia intensiva pasaron de 8.521 a 12.501, lo que represent贸 un incremento del 47 por ciento de la capacidad del sistema para absorber la demanda aumentada de cuidados intensivos ante la pandemia”.

Adem谩s, rese帽贸 que, en articulaci贸n con el Ministerio de Obras P煤blicas, se instalaron 12 hospitales modulares de emergencia y 19 Centros Modulares Sanitarios “en lugares estrat茅gicos del pa铆s para fortalecer la respuesta sanitaria”, y m谩s de cinco millones de personas “ya recibieron la primera dosis” en el marco del plan de vacunaci贸n que lleva adelante el Gobierno nacional para combatir el coronavirus.

El cumplimiento de las medidas “estar谩 a cargo de las fuerzas federales”, inform贸 Fern谩ndez, mientras que las Fuerzas Armadas colaborar谩n “con la atenci贸n sanitaria donde sea necesario”, consign贸.

“Como Presidente de la Naci贸n preservar茅 la salud de todos los argentinos y todas las argentinas y procurar茅 su cuidado al m谩ximo”, afirm贸, y subray贸: “No me mueve ning煤n inter茅s pol铆tico en lo que hoy estoy proponi茅ndoles, no estoy ac谩 planteando estas cosas para ver de qu茅 modo lucro pol铆ticamente, lo 煤nico que me importa es preservar la salud de los argentinos”.

El Presidente enfatiz贸 que “la distenci贸n social es un gesto de irresponsabilidad magn铆fico, que se vuelve intolerable” y concluy贸: “Como dice el papa Francisco, nadie se salva solo”.

Para delinear las medidas Fern谩ndez se reuni贸 esta tarde en Olivos con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en coordinaci贸n con la secretaria Legal y T茅cnica, Vilma Ibarra, quien permaneci贸 en Casa Rosada.