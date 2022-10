Brindan curso de reiki este fin de semana

Este fin de semana se realizará un encuentro de Reiki en Formosa que estará a cargo de la maestra de Reiki Claudia Cimadoro, quien dialogó con la AM990 y brindó detalles sobre esta interesante capacitación que está abierta a toda la comunidad.

“El reiki es una técnica que se trabaja a través de la energía, es de origen japonés y se da a través de las manos; ayudando a reducir el estrés, calmar las fobias, para tener una mejor calidad de vida y un mejor descanso”, inició diciendo.

Además, comentó que se produce una sanación en todos los niveles, tratándose de energía canalizada que se transmite. Sus practicantes utilizan la imposición de manos o el toque terapéutico desde las palmas para transferir una energía universal hacia el paciente con el fin de promover la curación emocional o física.

“El reiki convive con la medicina tradicional, es abierto a la humanidad y su legado es que sea para todos”, señaló y destacó que: “Nosotros vamos a hospitales para ayudar en distintas enfermedades, pero eso no quiere decir que el paciente tiene que dejar su tratamiento”.

Sobre la relación del reiki con la religión argumentó que: “El reiki no tiene dogma religioso, cada uno en su religión tiene un ser superior y será ese ser quien entregue la energía”.

Por otra parte, informó que la pandemia colaboró a que se hagan más conocidas estas técnicas holísticas. “Hay cosas en uno que uno no ve de uno mismo, entonces el encierro nos ayudó a autoconocernos. El reiki específicamente es una técnica que se debe trabajar de manera presencial y la sintonización debe hacerse de manera presencial”, concluyó.

CRONOGRAMA

El curso durará 3 días en Av. Napoleón Uriburu 144 en un salón cedido por Griselda Benítez, que es maestra Reiki de Formosa.

21/10 – 15 horas curso de nivel 3 y maestría de Reiki

22/10 – 9:30 horas Reiki kármico y egipcio