Se realiza el primer remate de invernada en El Quemado Nuevo

Será una jornada para acompañar, fortalecer y poner en valor el trabajo

ganadero local, promoviendo la comercialización con precios justos.

Este jueves 26, desde las 11 horas, el Gobierno de Formosa, a través de una

tarea mancomunada entre diversos organismos, llevará a cabo el primer

remate de invernada en la localidad de El Quemado Nuevo.

“Desde 2006 que se vienen realizando ferias remate en el interior

provincial, principalmente en la zona oeste, donde hay mucha ganadería de

pequeños productores, y realmente tenemos muy buena calidad de

hacienda, con muy buenos precios, al igual que en el este de la provincia”,

subrayó al dialogar con AGENFOR el veterinario Rubén Casco,

coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA.

En ese sentido, puso en valor “la decisión del gobernador Gildo Insfrán de

fortalecer a través de un fondo fiduciario que permite que se financie el

productor y que cobre en tiempo y forma, a muy buenos precios”.

A partir de ello es que luego “fortalece e invierte en sus campos, no solo en

la parte de pasturas y aguadas, sino también en genética”.

Asimismo, el funcionario comentó que hace unos días, en el predio de la

Asociación Civil “Productores Agropecuarios de la Región Norte”, se llevó

adelante una reunión organizativa con el fin de ultimar detalles para la

próxima Feria Ganadera Paippera, a realizarse el próximo 22 de abril con

productores de la zona.

En ese marco, el SENASA brindó asesoramiento sobre temas importantes

relacionados al uso de caravana electrónica en la hacienda de los pequeños

productores.

“En Laguna Blanca se hará un remate de invernada y en octubre otro

remate de invernada y reproductores, donde van a salir también a la venta

toros ya con actitud reproductiva”, indicó.