Se llevó a cabo un Encuentro de Escuelas Especiales para festejar la primavera

Este miércoles 24, desde las 8 horas, la Secretaría de Deportes y

Recreación Comunitaria concretó un Encuentro de Escuelas Especiales

con el fin de festejar la primavera, en el Micro Estadio de Hockey de la

ciudad capital.

Al respecto, el director de Recreación Comunitaria, Daniel Leguizamón,

explicó que del espacio participaron jóvenes, pero también personas

mayores y agradeció al Departamento de Educación Especial, la Dirección

de Educación Secundaria y Primaria y a la Coordinación de Educación

Física, como así también el Profesorado de Educación Física del Instituto

provincial por hacer posible la actividad.

Además, colaboró el Ministerio de Gobierno, a través de Seguridad Vial, y

contó con la participación de todas las escuelas especiales de la ciudad

capital quienes disfrutaron de “esta gran fiesta de la primavera”.

“Tratamos de integrar a todos, disfrutar y vivir un momento especial en una

época tan difícil, tanto para las personas con discapacidad como para las

personas mayores, ese era el objetivo, darle un poco de alegría, de

diversión y poder compartir todos juntos”, sostuvo.

En cuanto a las actividades, el responsable dijo que la jornada recreativa

consistió en propuestas de baile, canto, estaciones de juegos de puntería,

lanzamientos, entre otras.

Por su parte, el referente del Departamento de Educación Especial del

Ministerio de Cultura y Educación, Gustavo Miers, explicó que están

cerrando el mes de septiembre que contiene muchas fechas importantes

para lo educativo, e iniciando octubre que es “nuestro Mes de la Inclusión”.

“Nuestro sistema de Gobierno no se detiene nunca y también hay que

entender que la recreación es un derecho del Modelo Formoseño. La

recreación plena, el pleno ejercicio de derechos está en nuestra nueva

Constitución Provincial”, indicó.

Y ahondó: “Todo lo que está en nuestra planificación, esto lo estamos

haciendo. A veces, en momentos tan difíciles, nosotros como provincia le

ponemos el optimismo y la garantía de derechos, no sólo a las personas con

discapacidad, tan vapuleadas en estos momentos por un presidente (Javier

Milei) tan cruel, desalmado, y no sólo no haciendo políticas inclusivas, sino

dejando sin derecho a las personas”.

Asimismo, el funcionario aseguró que “mientras tengamos al gobernador

Gildo Insfrán, vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir planificando

cómo seguir, porque el ciclo electivo ya está a dos meses y medio también

de terminar y esto nos lleva a un momento de recreación”.

Indicó, también, que en la jornada del martes 23, realizaron una

capacitación sobre discapacidad auditiva en el marco del Día Internacional

de la Lengua de Señas y, ratificó, que la formación es permanente, no sólo

de los docentes, sino también de los estudiantes y sus familias.

Sobre el final, Miers agradeció a la Secretaría de Deporte y Recreación

Comunitaria “por tener esta gentileza de pensar en organizar y nosotros

siempre estamos atentos”.

“Los procesos de inclusión en nuestra provincia están dados, con hechos

concretos, con políticas inclusivas a lo largo y a lo ancho. En todo este

tiempo también el Gobernador ha inaugurado escuelas especiales en Pozo

del Tigre, en Villafañe y tiene mucho que ver con la inclusión”, cerró.