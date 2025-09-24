Se llevó a cabo un Encuentro de Escuelas Especiales para festejar la primavera

Este miércoles 24, desde las 8 horas, la Secretaría de Deportes y
Recreación Comunitaria concretó un Encuentro de Escuelas Especiales
con el fin de festejar la primavera, en el Micro Estadio de Hockey de la
ciudad capital.
Al respecto, el director de Recreación Comunitaria, Daniel Leguizamón,
explicó que del espacio participaron jóvenes, pero también personas
mayores y agradeció al Departamento de Educación Especial, la Dirección
de Educación Secundaria y Primaria y a la Coordinación de Educación
Física, como así también el Profesorado de Educación Física del Instituto
provincial por hacer posible la actividad.
Además, colaboró el Ministerio de Gobierno, a través de Seguridad Vial, y
contó con la participación de todas las escuelas especiales de la ciudad
capital quienes disfrutaron de “esta gran fiesta de la primavera”.
“Tratamos de integrar a todos, disfrutar y vivir un momento especial en una
época tan difícil, tanto para las personas con discapacidad como para las
personas mayores, ese era el objetivo, darle un poco de alegría, de
diversión y poder compartir todos juntos”, sostuvo.
En cuanto a las actividades, el responsable dijo que la jornada recreativa
consistió en propuestas de baile, canto, estaciones de juegos de puntería,
lanzamientos, entre otras.
Por su parte, el referente del Departamento de Educación Especial del
Ministerio de Cultura y Educación, Gustavo Miers, explicó que están
cerrando el mes de septiembre que contiene muchas fechas importantes
para lo educativo, e iniciando octubre que es “nuestro Mes de la Inclusión”.
“Nuestro sistema de Gobierno no se detiene nunca y también hay que
entender que la recreación es un derecho del Modelo Formoseño. La
recreación plena, el pleno ejercicio de derechos está en nuestra nueva
Constitución Provincial”, indicó.
Y ahondó: “Todo lo que está en nuestra planificación, esto lo estamos
haciendo. A veces, en momentos tan difíciles, nosotros como provincia le
ponemos el optimismo y la garantía de derechos, no sólo a las personas con
discapacidad, tan vapuleadas en estos momentos por un presidente (Javier
Milei) tan cruel, desalmado, y no sólo no haciendo políticas inclusivas, sino
dejando sin derecho a las personas”.
Asimismo, el funcionario aseguró que “mientras tengamos al gobernador
Gildo Insfrán, vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir planificando
cómo seguir, porque el ciclo electivo ya está a dos meses y medio también
de terminar y esto nos lleva a un momento de recreación”.
Indicó, también, que en la jornada del martes 23, realizaron una
capacitación sobre discapacidad auditiva en el marco del Día Internacional
de la Lengua de Señas y, ratificó, que la formación es permanente, no sólo
de los docentes, sino también de los estudiantes y sus familias.
Sobre el final, Miers agradeció a la Secretaría de Deporte y Recreación
Comunitaria “por tener esta gentileza de pensar en organizar y nosotros
siempre estamos atentos”.
“Los procesos de inclusión en nuestra provincia están dados, con hechos
concretos, con políticas inclusivas a lo largo y a lo ancho. En todo este
tiempo también el Gobernador ha inaugurado escuelas especiales en Pozo
del Tigre, en Villafañe y tiene mucho que ver con la inclusión”, cerró.