Se inicia la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis

Arranca nueva campaña de vacunación antiaftosa y antibrucélica para la hacienda en la provincia, por ello la AM990 dialogó con Orlando Mancebo referente de SORUFOR quien brindó detalles al respecto.

En principio explicó que en el centro oeste la misma comienza el día 11 de octubre y finaliza el 10 de diciembre, por lo que durará 60 días. “En la región oeste comienza el mismo día, pero finaliza en 90 días, por las características particulares de las unidades productivas de las zonas”, inició diciendo.

“En esta segunda campaña vamos a vacunar, todas las categorías excepto vacas y toros. Tanto en el cordón fronterizo como no fronterizo”, expuso y agregó que: “Para brucelosis se vacunarán terneras de hasta 3 y 8 meses de edad”.

Al ser consultado sobre cómo se desarrolla la hacienda en nuestra provincia, contestó que es “bastante difusa, no homogénea”. En general hay muchos campos con hacienda que tienen buena condición corporal, a pesar de la sequía. Teniendo en cuenta que hay lugares en los que hace 5 meses que no llueve”, siguió.

Sobre el proceso de vacunación advirtió que es un momento difícil ya que están en una evolución de 20 años de campaña. “Tenemos que buscar la manera de trabajar codo a codo con los productores porque el éxito de esto estuvo siempre en función de la participación de todos los actores intervinientes y tenemos que seguir siendo un país libre de aftosa con vacunación”, subrayó.

“El costo de la vacuna anti aftosa es alrededor de 300 pesos, incluido el plus operativo”, finalizó.