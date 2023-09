Se inauguraron múltiples obras en el interior provincial

En una maratónica jornada, este miércoles 6, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, inauguró importantes obras escolares, sanitarias, pavimentaciones y sistemas lumínicos en cuatro localidades situadas sobre la ruta nacional N°81.

POZO DEL TIGRE

“Iniciamos esta jornada de múltiples inauguraciones en Pozo del Tigre, donde pusimos a disposición de la comunidad la EPEP N° 512 completamente refaccionada, así como la refacción integral del hospital local y la puesta en funcionamiento un sistema lumínico de 1500 metros hasta la comunidad Qompí Sosa de la etnia pilagá”, inició diciendo.

“Además de las obras que hemos inaugurado recién, finalizamos recientemente más de 1800 metros de estabilizado granular del acceso de la comunidad pilagá Lote 21 y más de 4200 metros del acceso a la comunidad de Laka Wichí. En Pozo del Tigre y zonas aledañas están en ejecución 78 viviendas urbanas, el CDI, veredas comunitarias, la refacción de la Casa solidaridad y el Salón comunitario, la construcción de pavimento rígido y desagües del Pasaje 22 de septiembre, la refacción y ampliación de la EPEP 401 de la comunidad Qompí Sosa y la iglesia evangélica de la comunidad aborigen de Laka Wichí. Anunciamos además la construcción del colegio secundario para la comunidad de Qompí Sosa”, especificó. “Los derechos se conquistan siempre en un sistema democrático, y hoy está en peligro la democracia, corremos el riesgo de perderla”, añadió.

Además, destacó que: “El irresponsable y criminal endeudamiento que tomó Macri en complicidad con el FMI nos ha quitado la independencia económica y la plena soberanía política, generando la difícil situación que estamos viviendo. Pero esto no puede llevar al pueblo a votar su propio verdugo, ya que las medidas que ellos proponen solo generarán miseria, desolación y violencia. Las privatizaciones, la destrucción de la educación púbica, la salud pública, la quita de subsidios y políticas sociales, no se van a poder llevar adelante sin violencia y represión. Tenemos que ser conscientes de esto, porque nadie se va a salvar si esto ocurre. Tenemos que aprender de la historia, para no cometer los mismos errores del pasado”.

“De los tres candidatos a presidente, solo uno propone salir de esta situación de manera viable, y es el candidato de Unión por la Patria. Necesitamos recuperar la independencia económica para tener soberanía política y justicia social. El 22 de octubre elijamos este camino, porque no solamente estaremos eligiendo presidente, sino también el sistema político en el que queremos vivir. Defendamos a la democracia, y con ellos los intereses de todos los argentinos y argentinas” finalizó.

ESTANISLAO DEL CAMPO

“En la continuidad de esta jornada de encuentros e inauguraciones, llegamos a Estanislao del Campo donde dejamos habilitadas las obras de la nueva Estación Terminal de Ómnibus local, así como la pavimentación, desagües pluviales e iluminación de ocho cuadras del acceso de la Ruta N° 81 a calles Fortín Yunká y Laureano Maradona”, manifestó el primer mandatario provincial.

Detalló que: “Esta emblemática obra de la Terminal de ómnibus fue realizada con fondos del Tesoro de la Provincia, a través del programa Por Nuestra Gente Todo, Obras y Servicios Municipales. Este programa lo creamos en Formosa cuando el Gobierno de Mauricio Macri eliminó el Fondo Sojero perjudicando a todos los municipios”.

“En esta localidad estamos ejecutando 60 viviendas urbanas, la Escuela Primaria y Secundaria del Instituto Pablo VI, 2.550 metros cuadrados de bacheo y reconstrucción de la Av. 2 de abril, la refacción y ampliación de la EPEP 44 y del JIN 18 originalmente del Plan Quinquenal, y la sede local de la Dirección Provincial de Vialidad”, continuó diciendo.

“La propuesta de la oposición es de reforma laboral, privatización de la educación y la salud, ¿quién le va a pagar a los docentes y a los médicos? ¿Cómo va a hacer la gente para estudiar o atenderse por problemas de salud? ¿Dónde está el movimiento obrero organizado? Les están diciendo que vendrá la reforma laboral y se quedarán sin derechos. ¿Qué beneficio puede traer una libertad que es solamente la libertad del zorro en el gallinero? Eso va a ser desastroso. No estamos haciendo la campaña del miedo, sino que estamos hablando de frente para anticipar lo que va a pasar, como ya lo hicimos en el 2015”, expuso.

“Lo que quieren hacer es imposible de realizar en el sistema de gobierno democrático. Por eso considero que las elecciones más importantes de estos 40 años de democracia son estas, las del 22 de octubre, porque vamos a estar eligiendo si seguimos teniendo este sistema político de gobierno. Unión por la Patria es el único sector político que puede garantizar el proceso democrático y puede resolver la situación económica que estamos padeciendo. No hay que dar vueltas, ni tener dudas ni miedo de decir las cosas. Nos preocupa el futuro de las nuevas generaciones y la defensa de los intereses del pueblo, por eso tenemos que militar, cuerpo a cuerpo, escuchando y hablando con todos, sin estigmatizar a nadie”, cerró.

IBARRETA

“Siguiendo nuestra recorrida cargada de inauguraciones, en Ibarreta habilitamos, en primer lugar, las obras de pavimentación, desagües pluviales e iluminación de nueve cuadras en la calle Belgrano y otras cuatro cuadras con canal revestido de la calle Wosniuk. A continuación, inauguramos la ampliación del Hospital Distrital de Ibarreta y la sala de gases medicinales.

Con su nuevo sector de diagnóstico por imágenes, laboratorios, sala de internación pos parto y boxes aislados, las nuevas instalaciones del hospital beneficiarán a más de 22 mil habitantes del distrito”, resaltó Insfrán.

“Por último, inauguramos la obra de refacción y ampliación de la EPEP N° 64 y el JIN N° 18, la cual conserva sus características edilicias propias del Plan Quinquenal de Perón, y beneficiará a los más de 500 estudiantes y docentes que asisten diariamente. Además, en el acto central entregamos títulos de propiedad otorgados por el Gobierno de Formosa a familias de esta localidad.

Es importante mencionar que en Ibarreta están en ejecución 120 viviendas urbanas, 20 cuadras de ripio, 1.246 metros de veredas comunitarias, la refacción de la Casa de la Solidaridad, la refacción y ampliación del edificio Municipal, la construcción del Polideportivo Municipal, del Matadero Municipal y la refuncionalización del antiguo Hospital”, enumeró.

“Tenemos muchas obras para inaugurar a lo largo y a lo ancho de la provincia. Formosa es una provincia con las cuentas ordenadas, superavitaria desde hace más de 20 años, que paga los sueldos el último día hábil de cada mes. Tenemos que defender las políticas que benefician al pueblo y la mejor forma de hacerlo es con el voto. El 22 de octubre es el día que con nuestro voto tenemos que ratificar la independencia que logramos el 9 de julio de 1816”, concluyó.

COMANDANTE FONTANA

“Para finalizar este fructífero día de realizaciones, llegamos a Comandante Fontana donde dejamos inauguradas las obras de 13 cuadras de pavimento rígido, desagües e iluminación de las calles Güemes, Rojas, Rivadavia y Av. San Martin, y los 2.850 metros del sistema de iluminación de la traza urbana de la Ruta Nº 81, así como del acceso al hípico local. Además entregamos títulos de propiedad de viviendas a familias de esta localidad”, afirmó.

También, informó que: “Aquí en Fontana se están ejecutando 80 viviendas urbanas, la construcción de la Casa de la Solidaridad, la refacción y ampliación del Polideportivo Municipal y la terminación del Matadero Municipal. En la comunidad indígena de Bartolomé de las Casas se encuentran en ejecución la refacción integral de la escuela Nº 73, los baños y vestuarios de la cancha de futbol, la optimización del sistema de distribución de agua potable con cisterna y tanque elevado, y el centro de distribución y la ampliación de red de agua potable en Bartolito. Además, están próximas a iniciarse la refacción integral de la sede del ICA, la construcción del Registro Civil y la ampliación de la vivienda para el responsable del Centro de Salud”.

“Todo esto avanzará si la situación nacional nos acompaña. Porque el 22 de octubre se va a definir si festejamos con alegría y esperanza en diciembre los 40 años de democracia o si la perdemos definitivamente. No solo eso, también podemos perder territorio nacional, porque el imperio quiere nuestras tierras y nuestras riquezas naturales: el agua dulce, el litio, el gas. La responsabilidad del 22 de octubre va más allá de las obras. No solo podemos poderlas, sino también perder el federalismo, perder la salud y la educación pública, los subsidios a los servicios, las jubilaciones y pensiones. Esto no es campaña del miedo, sino campaña de la realidad”, subrayó Insfrán.

“Sabemos cómo afecta la inflación en la casa de cada familia, pero no por estar enojados podemos votar a nuestros verdugos y volver a ser colonia. Honremos la memoria de nuestros héroes, de San Martín, de Belgrano, de Güemes y defendamos a la Patria con el voto”, culminó.