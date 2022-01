Se estrena “Ecos de un crimen”, una apuesta al terror industrial nacional

Con Diego Peretti, resulta una inusual apuesta nacional e industrial al cine de g√©nero que une al director Cristian Bernard, conocido por producciones independientes y experimentales tal el caso de “76 89 03”, con un sello estadounidense, tras un par√©ntesis de m√°s de una d√©cada.

El thriller psicol√≥gico “Ecos de un crimen”, protagonizado por Diego Peretti, resulta una inusual apuesta nacional e industrial al cine de g√©nero que reuni√≥ a Warner Bros con el director Cristian Bernard, popular por producciones independientes y experimentales como “76 89 03”, luego de m√°s de una d√©cada de no estrenar largometrajes.

“Hay gente haciendo terror pero sin apoyo industrial y por eso ‘Ecos de un crimen’ no es una pel√≠cula t√≠pica porque, hasta ahora, el cine argentino no se hab√≠a metido tanto con este g√©nero, con algo tan oscuro como esta historia”, apunt√≥ Nardini durante una entrevista con T√©lam.

La producci√≥n de Warner, que se estrena en salas el pr√≥ximo jueves y luego por HBO Max, re√ļne a un elenco conformado por Peretti, Julieta Cardinali, Carla Quevedo, Diego Cremonesi y Carola Reyna.

A partir de un guion de Gabriel Korenfeld (“Permitidos”, de 2016), Bernard encara por primera vez el g√©nero de terror luego de destacarse con la comedia negra de culto “76 89 03” (2000), que marc√≥ una referencia m√°s experimental y alternativa en relaci√≥n con el denominado nuevo cine argentino, y “Regresados” (2008), ambas en sociedad con Flavio Nardini.

Además de la novedad de estrenar una película sin Nardini, el proyecto tiene la particularidad para Bernard de tratarse de un largometraje industrial con un gran estudio detrás y, además, en un género que nunca había indagado.

“Es la historia de un escritor de best sellers que pasa un momento de crisis personal enorme y viene de tener un problema de salud. Junto a su familia se toma unas vacaciones en una caba√Īa alejada, con la presi√≥n de escribir y un bloqueo creativo. A la noche hay una tormenta, se corta la luz y golpea la puerta una presencia inesperada que viene a arrasar con su tranquilidad. Ah√≠ empieza la confusi√≥n entre la ficci√≥n que √©l escribe con la realidad”, sintetiz√≥ Bernard sobre el argumento del filme.

En cuanto a la gestaci√≥n del proyecto, el director agreg√≥: “Cuando me lleg√≥ el guion pens√© en las pel√≠culas que amo, el cine de los setenta de Estados Unidos que me cambi√≥ la vida. Era la oportunidad de hacer cine de g√©nero desde un lugar industrial y con los recursos y herramientas que se merece”.

“Es un cine que est√° buen√≠simo que se empiece a hacer en nuestro pa√≠s, porque no tenemos tantas pel√≠culas de terror y suspenso y tenemos todas las herramientas para hacerlo”, sostuvo Cardinali, en la misma sinton√≠a, en la entrevista con T√©lam.

La actriz cont√≥ que el guion “la enganch√≥ y le result√≥ muy entretenido, que es lo que necesita el cine de este tipo de g√©nero”, del que se consider√≥ muy seguidora.

Respecto del rodaje, Cardinali apunt√≥ que, “ante un guion de esas caracter√≠sticas, se sabe que es una pel√≠cula a la que hay que ponerle el cuerpo”.

“Llueve en el 90 por ciento de la historia y ten√≠amos trajes de neoprene debajo de la ropa porque est√°bamos mojados todo el tiempo, con mucho fr√≠o” en pleno invierno y “fue una de las primeras pel√≠culas que se rod√≥ en pandemia, pero las ganas de volver a filmar despu√©s de tanto le ganaban a incomodidades como tener que hisoparse todo el tiempo”, rese√Ī√≥.

En el caso de Quevedo, su “desaf√≠o” fue “lo interesante de toda la construcci√≥n del personaje y trabajar dentro del terror por primera vez; construir un personaje que siguiera siendo veros√≠mil, en una realidad posible, pero jugar al mismo tiempo con todo lo maravilloso que ofrece el g√©nero”.

“Cuando le√≠ el guion ya se sab√≠a que iba a dirigir Bernard y actuar Peretti y la decisi√≥n de aceptar el rol fue muy obvia y f√°cil de tomar. Y cuando vi la pel√≠cula terminada me gust√≥ todo; tiene un nivel de producci√≥n alt√≠simo. La m√ļsica me fascin√≥. Me vi envuelta en esa realidad y sent√≠ la tensi√≥n, algo que no me pasa cuando veo mis propias cosas”, abund√≥ la int√©rprete y escritora.

T√©lam: ¬ŅQu√© referencias est√©ticas o atmosf√©ricas buscaste? ¬ŅAlgo de Polanski quiz√°?

Cristian Bernard: Polanski fue una gran referencia, sobre todo una pel√≠cula no muy conocida de √©l como “La muerte y la doncella”, que es la mejor pel√≠cula sobre la dictadura militar y la hizo un polaco con actores hablando en ingl√©s. Es una historia que transcurre en una caba√Īa una noche de tormenta, un cl√°sico de Polanski: usar lugares cerrados y meter personajes con conflictos infernales en ambientes acotados.

Tambi√©n puede ser algo de “Perros de paja” (1971) de Sam Peckinpah, pasando por “El Resplandor” (1980) de Stanley Kubrick. Y Alfred Hitchcock, que lo volv√≠ a estudiar, con su compositor Bernard Hermann, que fue el principal referente para hacer la m√ļsica. Tambi√©n lo usaba Martin Scorsese y (la banda sonora) tiene mucho de “Cabo de miedo” (1991), usando cuerdas. Fue como una procesadora en la que met√≠ todo el cine que amo, hasta John Carpenter.

T: ¬ŅQu√© tal te result√≥ hacer cine industrial despu√©s de haber hecho antes exclusivamente pel√≠culas independientes?

CB: Nunca había pasado por un estudio tan importante para la historia del cine como Warner, o trabajado con HBO, ni tenido experiencia en el cine industrial. Tuve muchísima libertad. Sí quizá hubo algunas diferencias en el montaje, pero finalmente llegamos a una versión que nos gustara a todos. Había otro corte sugerido por mí pero que solo tenía cinco minutos más. Pero eso mejoró la película, porque muchas veces el director siente que la película es como un hijo suyo y cualquier cosa que le tocan, se siente herido y no tiene la distancia que debería; y creo que la visión de los productores fue acertada. Así que fue un proceso de aprendizaje. Fue libertad absoluta, rodé lo que quise.

T: ¬ŅEl cambio de g√©nero es parte de una nueva etapa o volver√°s a la comedia?

CB: Muy probablemente volvamos a hacer una con Nardini. La pr√≥xima, en preproducci√≥n, es de terror: “Bajo tus pies”. Despu√©s tengo otra de aventuras, que se llama “Trueno en el camino”, sobre el rar√≠simo universo de las apuestas de carreras de Scalextric.