Se espera un nuevo pico de la pandemia a mediados de enero

Los hospitales en China hacen frente a una intensa presión ante la oleada de pacientes que están llegando a las unidades de cuidados intensivos infectados de Covid-19, de acuerdo a la información que está llegando desde la nación asiática. El Dr. Oscar Atienza médico epidemiólogo, en contacto con la AM990 se refirió al crecimiento de casos covid en China y como nos puede afectar a nosotros.

“China abandonó la estrategia covid 0, pero al ser un país muy globalizado es difícil de sostener. El problema de china es la gran población que tiene, y eso también va a ser un problema para el mundo. En china hay muchas personas sin vacunar, entonces 20% de personas no vacunadas, esa gente la pasa mal, porque tiene la modalidad grave de la enfermedad”, comenzó diciendo.

Y vaticinó que van a aparecer variantes nuevas debido a ese aumento en China. “Tanto los aumentos de casos a nivel mundial y la pandemia se va recrudecer para febrero o marzo”, argumentó.

Sobre la nueva variante conocida como “perro del infierno” BQ1 BQ1.,1 serverus, explicó que se trata de una cepa “más contagiosa, no más grave y es la que está causando el aumento de casos en la argentina”. Y agrego que “el pico de esta ola llegaría a partir del 10 de enero”.

En Europa varios países volvieron al uso de barbijo, aumentaron la tasa de internados y fallecidos.

“Hay muchos casos, hay que vacunarse, y usen el barbijo para el colectivo, aviones, donde hay gente. La pandemia no ha pasado aún”, finalizó.