Se disparan los bonos y las acciones argentinas y cae 100 puntos el riesgo país tras el anuncio del Gobierno

El Ejecutivo anunció una reducción temporaria de derechos de exportación hasta fines de octubre o hasta que se liquiden US$7000 millones; los títulos soberanos y las acciones argentinas se disparan en el pre-market de Wall Street.

Tras el anuncio del Gobierno de eliminar transitoriamente las retenciones a todos los granos y luego del nuevo mensaje de respaldo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien aseguró que “están dispuestos a hacer lo necesario para ayudar a la Argentina”, los bonos y acciones registran un alza superior al 5,5% antes de la apertura de los mercados.

El comunicado oficial se conoció minutos antes de las 8 de la mañana. Allí se informó que, hasta el 31 de octubre o hasta que se liquiden US$7000 millones, se aplicará una reducción temporaria de los derechos de exportación al agro. La medida busca incentivar al sector privado a aportar mayor oferta de dólares y así aliviar la presión sobre las reservas del Banco Central (BCRA).

Más tarde, el secretario del Tesoro estadounidense difundió un comunicado en el que afirmó que “la Argentina es un aliado importante”, en la antesala del viaje del presidente Javier Milei a Nueva York, previsto para esta tarde.

En el pre-market de Wall Street, la mayoría de las acciones de empresas argentinas operan en terreno positivo. Entre ellas, YPF avanza 4%; Edenor, 5,24%; Vista, 4,56%; Galicia, 8,51%; BBVA Argentina, 5,45%; Macro, 6,96%; Supervielle, 9,37%; Pampa Energía, 2,85%, y Central Puerto, 3,52%.

Los títulos soberanos también exhiben una fuerte recuperación, con subas que oscilan entre 3,55% y 5,6%. Este repunte se reflejará directamente en una caída del riesgo país, que actualmente se ubica en 1340 puntos básicos, una baja de 102 unidades frente al cierre del viernes (-7,07%).

(AMPLIAREMOS)

(La Nación)