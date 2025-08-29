Se desarrollan las 1° Jornadas Provinciales de Hemoterapia, con una “gran convocatoria de profesionales del NEA”

Organizadas por el Centro Provincial de Hemoterapia de Formosa, las 1º

Jornadas Provinciales de Hemoterapia comenzaron este viernes 29 y

culminarán el sábado 30 en el auditorio del Hospital Odontológico de

Complejidad Integrada (HOCI). El destacado evento, que cuenta con el

apoyo de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y

Terapia Celular, congrega a importantes médicos a nivel nacional e

internacional en la provincia.

Asistieron al acto inaugural el ministro de Desarrollo Humano, el doctor

Aníbal Gómez, y autoridades de Nivel Central, directores de hospitales y

centros de salud de la Red Provincial de Hemoterapia.

En la primera jornada se destacó la disertación de la doctora Patricia

Epstein sobre aféresis en pacientes con Alzheimer, quien encabezó también

una mesa redonda con panelistas médicos neurólogos y psiquiatras.

Por su parte, el director del Centro Provincial de Hemoterapia, el doctor

Víctor Cambra, brindó una conferencia referida a la evolución de la

hemoterapia en la provincia de Formosa.

Luego, en horas de la siesta, coordinó una visita al Centro, efectuándose

una recorrida por las áreas de admisión, los boxes de extracción y los

laboratorios, donde se pudieron apreciar los equipamientos que el Gobierno

provincial hizo entrega.

En ese marco, resaltó que fue inaugurado el Servicio de Hemoterapia en

esa sede ubicada en la calle Corrientes 1992 de la ciudad capital, que tendrá

“el área de Laboratorio de Biología Molecular con un equipamiento de

última generación”.

También, indicó, que “tuvo lugar un curso de perfeccionamiento y de

capacitación destinado a todo recurso humano que forma parte de los

Servicios de Hemoterapia que visitaron la provincia para estas jornadas”.

Asimismo, según se informó, se realizó la entrega de la resolución que

habilita a partir de este momento al Hospital de la Madre y la Mujer como

Unidad de Donación y Medicina Transfusional, uniéndose así a la Red

Provincial de Hemoterapia.

Sábado 30

En la jornada sabatina está previsto, según el programa, que el doctor Oscar

Torres lleve adelante una conferencia. Allí abordará los criterios de

selección de donantes de sangre, así como el tratamiento farmacológico y

transfusional de la anemia hemolítica. Del mismo modo, la coordinación de

una mesa redonda con médicos invitados especialistas en hemoterapia y

hematología.

Cambra señaló, a su vez, su satisfacción por la “gran convocatoria” de

médicos de provincias del NEA, como profesionales en hemoterapia y

hematología en las 1º Jornadas Provinciales de Hemoterapia, mencionando

como ejemplos al Hospital Perrando del Chaco, el Hospital Pediátrico de

Corrientes y los Centros de Hemoterapia de estas provincias.

Enfatizó, por otro lado, que esto sirvió para ir “formando también nuestra

Red de Hemoterapia con los médicos de los nosocomios de primer nivel y

bajo riesgo, los Distritales, los cinco de medicina transfusional y la unidad

de donación de la ciudad de Formosa”.

Las actividades en este segundo y último día del evento se desarrollarán

entre las 8 y las 13 horas en el HOCI.