Se depositó el dinero a Crucero del Sur y esperan el levantamiento del paro

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. Jos茅 Leonardo Gialluca, confirm贸 que el jueves 22 de noviembre del corriente a帽o a las 14:00 horas, 鈥渟e le procedi贸 a depositar a la Empresa Crucero del Sur Agrupaci贸n en la cuenta respectiva del Banco Naci贸n la suma correspondiente a subsidios por 41 millones de pesos鈥.

El Funcionario advirti贸 que el Gobierno Provincial viene y continuar谩 cumpliendo con las Resoluciones del Ministerio de Transporte de Naci贸n, en lo que sea de su competencia, adem谩s del 鈥淐onvenio A帽o 2022鈥 y sus adendas en lo que sea de su competencia, por lo que, conforme a la Res. N潞 923/22 que establece la distribuci贸n correspondiente al Fondo de Compensaci贸n al Transporte P煤blico de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del Pa铆s, creado por el art铆culo 125 de la Ley N掳 27.467 de presupuesto, el Gobierno Provincial concret贸 a trav茅s de la Tesorera General de la Provincia de Formosa, C.P. Liliana Noem铆 Barboza, todas las medidas que son de su exclusiva responsabilidad.

Gialluca aclar贸 que, lo que pretende la UTA Seccional Formosa a trav茅s de Diego Mendoza y Crucero del Sur Agrupaci贸n de exigir al Gobierno Provincial que duplique el monto subsidio actual y le paguen 82 millones de pesos, 鈥渘o corresponde legalmente y no est谩 establecido en ninguna Resoluci贸n ni Adenda vigente鈥, por lo que, deben brindar el servicio de transporte p煤blico con absoluta normalidad. Por otro lado, se advirti贸 que los usuarios est谩n pagando una tarifa de 80 pesos y que 鈥渆ntre otros desembolsos que realiza el Gobierno Provincial, a la Empresa se le pagan otros 11 millones de pesos鈥.

A su vez, advirti贸 que las firmas de acuerdos salariales desconociendo las realidades provinciales, llevan a que, en el primer mes del a帽o 2023, 鈥渟e tenga que pagar un -B谩sico Inicial- de 200 mil pesos a cada chofer, lo cual, Institucionalmente no es discutible, pero la UTA no puede siempre mediante estas medidas de fuerza que no respetan el Servicio de Emergencia, dejar a los vecinos sin colectivos en tiempos en que todos hacemos esfuerzos en la faz econ贸mica para cumplir con cada una de nuestras obligaciones鈥.