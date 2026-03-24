Se cumplen 22 años del día que Kirchner bajó el cuadro de Videla y Bignone en el Colegio Militar

En un acto sumamente significativo y emotivo para la historia argentina, Néstor Kirchner ordenó bajar el cuadro de Jorge Rafael Videla y el de Reynaldo Bignone el 24 de marzo de 2004, al cumplirse el 28º aniversario del golpe de Estado de 1976. De manera que hoy se cumplen 22 años de ese histórico momento.

El acto tuvo lugar en el Colegio Militar de la Nación, en El Palomar. Aunque comúnmente se recuerda como “el día que Néstor bajó el cuadro”, técnicamente quien se subió a la escalera y retiró los retratos de la galería de exdirectores fue el entonces jefe del Ejército, el general Roberto Bendini, cumpliendo la orden directa del presidente, quien simplemente le dijo: “Proceda”.

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Tanto en aquel entonces como hoy en día, el video del episodio sigue conmocionando a quienes recuerdan con responsabilidad el horror vivido en la última dictadura cívico-militar, que tuvo sus inicios en 1976 y vio su fin en 1983, con el regreso a la democracia.

“No es un acto de odio ni de rencor, es un acto de estricta justicia para que aquellos que abrazan el camino de las armas no vuelvan a ver en estos muros a quienes fueron parte de la etapa más negra de nuestra historia”, expresaba el por entonces presidente de la Nación.

Cabe señalar que, ese mismo día, unas horas más tarde, Kirchner encabezó el acto en el que el Estado recuperó el predio de la ex-ESMA para convertirlo en un espacio de memoria. Durante el acto en el Colegio Militar, Kirchner pronunció una frase que quedó grabada en la política argentina: “No tengo miedo, ni les tengo miedo”.

Fue un gesto de enorme peso simbólico que marcó el inicio de una nueva etapa en la relación entre el poder político y las Fuerzas Armadas, así como en la política de Derechos Humanos del kirchnerismo: “Nunca más el terrorismo de Estado, nunca más el uso de la fuerza contra el pueblo argentino”, indicó Néstor.