Se celebra hoy el Día del Agricultor con una realidad “complicada”

Hoy celebra el Día del Agricultor, el referente de Federación Agraria Argentina de la zona sur, Rolando Siessenis en contacto con la AM999 habló al respecto.

Siessenis comenzó diciendo: “hoy nos reunimos en el camping de la localidad de El Colorado para conmemorar el día. Nos vamos a juntar y vamos a conversar sobre nuestra realidad y analizaremos el difícil momento que nos toca”. “El sector debilitado y está esperando a que se de alguna respuesta a lo que nosotros hemos solicitado que son los créditos para esta campaña que viene”, añadió. “Hay mucha sequía en la región. Nosotros llevamos más de tres meses sin lluvias, porque lo que llovió no significó nada, muchas veces nosotros no completamos la infraestructura para poder enfrentar sequías, pero cuando son muy largas cualquier cosa se termina”, indicó. “Ni es imposible trabajar con riego porque hay zonas del país que está trabajando con riego, es muy costosa, pero no es imposible. Lo poco que nos vino del subsidio hemos invertido en la tierra”, cerró.