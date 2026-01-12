Santilli viaja a Chaco para reunirse con Zdero en plena negociación por la Reforma Laboral

El ministro del Interior establecerá además contactos con Sergio Ziliotto y con Alfredo Cornejo. También volverá a Chubut.

Buenos Aires, 12 enero (NA) – El ministro del Interior, Diego Santilli, viaja este mediodía a la provincia de Chaco para reunirse con el gobernador, Leandro Zdero, en el marco de la ronda de negociaciones por la Reforma Laboral que se tratará en febrero.

Como contó la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario tiene diagramada la semana para establecer puntos de contacto con los representantes provinciales en cumplimiento de la tarea destrabar las voluntades legislativas para lograr un nuevo triunfo legislativo.

Desde la cartera revelaron que este martes, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, visitará Casa Rosada donde se espera que reitere sus reclamos por los fondos adeudados por la Nación en concepto de cajas de jubilaciones. Pese al gesto de buena voluntad, el peronista anticipó que no acompañará el proyecto de “Modernización” Laboral.

El miércoles 14 de enero, “El Colo” Santilli volverá a viajar al sur del país para recorrer las zonas damnificadas por el incendio forestal que arrasó con casi 12 hectáreas en El Hoyo. Será la segunda vez que visite la provincia de Chubut en menos de una semana. También estará presente la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Asimismo, el presidente Javier Milei en las últimas horas agradeció a brigadistas, bomberos y voluntarios por la tarea de contención del fuego. Además, destacó la asistencia estatal brindada por los ministerios de Defensa, Salud, Seguridad y Capital Humano.

El pasado miércoles, Santilli se mostró en la zona junto al gobernador local Ignacio Torres. “Estamos poniendo toda la logística para enfrentar la situación y trabajar coordinadamente con Chubut y las provincias que atraviesan este tipo de incendios”, sostuvo en la conferencia de prensa conjunta.__IP__

“Apenas empezaron los primeros focos de incendio, se comunicó conmigo para ponerse a disposición y poner a disposición todas las herramientas del Gobierno nacional para ayudar”, afirmó.

Por último, el exlegislador del PRO cerrará la semana con una visita a la provincia de Mendoza para retomar lazos con el gobernador aliado Alfredo Cornejo. Para el viernes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la primera reunión de mesa política de este 2026. #AgenciaNA