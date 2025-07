Samaniego cuestionó los ajustes del Gobierno nacional y sostuvo que “cae sobre los más vulnerables y las provincias”

El diputado provincial y jefe del bloque justicialista, Agustín Samaniego,

se refirió a las decisiones políticas y económicas del presidente Javier Milei

y advirtió que “cae sobre los más vulnerables y las provincias”.

“El ajuste que está haciendo Milei cae sobre los jubilados, sobre las clases

trabajadoras, sobre los más vulnerables y sobre las provincias, o sea,

quitándole fondos a las provincias, quitándose tareas del Gobierno nacional

y aumentando y disminuyendo la coparticipación, los fondos para las

provincias”, sostuvo.

En ese marco, el legislador recordó que el gobernador formoseño, Gildo

Insfrán, anticipó durante la campaña de 2023 que “el pueblo argentino se

estaba inclinando hacia una opción que iba a ser su verdugo”.

“Y no le erró, lastimosamente, ni un centímetro. O sea, realmente estamos

viviendo un momento extremadamente difícil, donde la economía del

consumo, de la producción, de la posibilidad de que cada uno mejore su

vida, está cayendo al vacío. De ninguna manera, de esta forma se va a

llegar a buen puerto”, consideró.

Y agregó: “Esto lo han intentado muchos países del mundo, la Argentina lo

ha intentado de varias partes de su historia y termina siempre igual, en una

crisis profunda, económica, financiera, y por supuesto con sus

consecuencias sociales”.

En ese sentido, Samaniego cuestionó que desde el gabinete nacional

sostengan que “el mercado debe decidir todo” pero, señaló, “cuando al

mercado lo dejan solo, por supuesto que el dólar sube, las tasas suben”.

“Ellos para lo único que quieren el Estado es para controlar la falta de

créditos presentes, para controlar los salarios, para controlar el dólar, para

controlar las tasas, resulta ser que la economía libre del mercado, que ellos

tanto pregonan, hasta le llaman la libertad, evidentemente es para algunos,

la utilizan a su necesidad”, reflexionó.

Y lamentó que, en el contexto actual, “el Estado está interviniendo

generando más deuda todavía, porque todas estas intervenciones para sacar

pesos de la plaza generan más deuda en el Estado”.

Garrahan

En otro orden, el diputado se refirió al desfinanciamiento del Hospital

Garrahan y lo catalogó como “un ataque” porque la estrategia para el ajuste

es instalar que “hay corrupción, que es malgastar dinero”.

“Ese es el mecanismo, después desfinanciarlo y al tiempo decir no sirve, y

claro, si no lo financia no va a servir, no puede el Estado retirarse de

sectores tan claves, tan importantes”, reprochó.

Y ahondó: “Se retira del mantenimiento de las rutas nacionales, se retira de

la salud pública, se retira de la educación, no se puede retirar dejándolo a la

actividad privada, porque la actividad privada solamente va a buscar la

renta, la economía del mercado es muy buen productor de riqueza,

generador de riqueza, pero es muy mal distribuidor”.

Por ello, Samaniego sostuvo, “no podemos ser tan crueles para dejar a los

niños argentinos sin una institución de alta tecnología y alta eficiencia en la

atención, no tiene sentido”.

“¿Nos van a dejar un país sin salud, sin educación, sin cultura, sin

científicos, sin control de los alimentos, sin rutas? ¿Qué país nos van a

dejar? ¿Qué país nos va a dejar Milei? Pensemos, es grave lo que está

pasando”, resaltó.

Y concluyó: “Ellos simplemente miran números, no puede ser que la

preocupación de Javier Milei sea solamente el valor del dólar, de las tasas,

que los presidentes más importantes del mundo le sonrían, no puede ser, el

objetivo de un gobierno tiene que ser mejorar la calidad de vida de la gente,

no puede ser otro objetivo”.