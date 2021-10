SALUD. Sin solución hasta el momento entre médicos patólogos y la obra social del Estado

Roberto Lesbegueris, presidente de ACLISA en contacto con la AM990 habl贸 acerca de la situaci贸n del sector y la reuni贸n llevada adelante con los m茅dicos pat贸logos.

Lesbegueris comenz贸 diciendo 鈥渟e llev贸 adelante una reuni贸n con este sector en relaci贸n a los aranceles que pretend铆an ellos seg煤n los costos que tienen para que nosotros le transmitamos a IASEP, inclusive los pat贸logos tambi茅n enviaron la nota a IASEP鈥.

鈥淣osotros nos hemos reunido con el titular de IASEP y los pat贸logos. No participaron los prestadores鈥, a帽adi贸.

鈥淣o se ha llegado a un acuerdo entre lo que es la Asociaci贸n de Anatom铆a Patol贸gica y el IASEP, pero continuamos dialogando, no est谩n de acuerdo. Hasta el momento los pat贸logos le han cortado el servicio a la obra social del Estado a partir del 1 de octubre鈥, se帽al贸.

En relaci贸n a si cabe la posibilidad de que se corten los otros servicios de los diferentes prestadores m茅dicos a IASEP, el profesional indic贸 que depende de cada especialidad porque el problema radica en los honorarios. 鈥淓n mi opini贸n personal creo que antes de tomar una determinaci贸n tan importante se debe dialogar y tratar de llegar a un acuerdo鈥.

鈥淣o conozco el presupuesto que maneja IASEP en general, pero le parce que la solicitud de aumento que est谩n pidiendo los pat贸logos le parece exagerada. Para ACLISA no es exagerado lo que piden los profesionales de la salud de la rama鈥, se explay贸.

Por 煤ltimo, indic贸 que no es cuesti贸n de porcentajes, si no que m谩s bien se trata de gastos en sus elementos se han encarecido y no se llega a cubrir los costos con lo que abona el IASEP.

鈥淓l paciente si requiere una consulta o estudio de esta especialidad lo que deber谩 hacer es hablar con el especialista y abonar sus honorarios鈥, se帽al贸.

Otras obras sociales

Cont贸 tambi茅n que este tipo de problemas tambi茅n se tienen con otras obras sociales. Esta misma especialidad con las obras sociales que no llegan a cubrir su costo les piden la diferencia.