SALUD. Se conmemora mañana el Día de las Mucopolisacaridosis

La mucopolisacaridosis tipo I (MPS I) es una rara enfermedad en la cual el cuerpo carece o no tiene suficiente cantidad de una enzima necesaria para descomponer cadenas largas de moléculas de azúcar. Estas cadenas son llamadas glucosaminoglucanos (anteriormente denominados mucopolisacáridos). La consultora honoraria del Hospital de Pediatría del Garrahan, doctora Luisa Beatriz Bay en contacto con la AM990 habló acerca de la enfermedad MPS y que mañana se conmemora su día de concientización.

Bay dijo “mañana es el Día Mundial de mucopolisacáridosis, su nombre es así difícil porque tiene que ver con una sustancia anormal que son los mucopolisacaridos que todos producimos, pero en estas enfermedades hay acumulación de esta sustancia”.

Y siguió “debemos decir que hay diferentes tipos de mucopolisacaridos y se conocen algunas por nombres propios del médico que la descubrió por primera vez, pero en general por número, MPS1, MPS2, MPS3, MPS6 y así sucesivamente. Sucede con estoque se acumulan en el organismo y algunas de los diferentes tipos tienen más acumulación en algunos órganos que en otro y el tipo de sustancia puede ser diferente, pero en general afecta a todo el organismo, estas son enfermedades muy generalizadas”.

“Muchas de ellas tienen un aspecto físico particular que no se notan en el recién nacido, pero a medida que se van acumulando se los va notando con una afectación en la talla, en los huesos o una cara con algunas características diferentes a lo que es la cara de los padres”, añadió.

“Esta es una enfermedad genética, es una trasmisión del gen anormal que hace que los MPS no se sintetice en un carrito que se llama encima que es lo que permite sacarlos de adentro de las células, entonces hay genes que condicionan que este carrito se forme bien o mal. La mayoría de ellas son porque tanto el papa como la mama siendo personas sanas son portadores de este gen anormal y la coincidencia que los dos transmiten el gen a sus hijos”, señaló.

En relación a los tratamientos de la enfermedad dijo “algunas de las MPS tienen tratamiento y consiente en un trasplante de medula ósea muy temprano y en otras se les infunde las enzimas para que los pacientes no acumulen los mucopolisacaridos dentro de las células”.