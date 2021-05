SALUD. Recalcan las medidas sanitarias para no contraer Coronavirus

El medico neumonólogo, Vicente Llanes en contacto con la AM990 habló acerca de las falsas noticias que circulan en internet en relación al Covid. Además el médico recalcó las medidas sanitarias para prevenir contagios.

Llanes dijo ‚Äúnosotros desde nuestro lugar lo que queremos hacer es llevarle a la gente informaci√≥n cient√≠fica y comprobada porque hay muchas cosas que se dicen y nosotros en el consultorio y las consultas que nos consultan por determinado tema‚ÄĚ.

‚ÄúTengo conocidos que est√°n aislados y me dicen que ellos ya se est√°n haciendo vapor con las hojas de eucalipto y hay otros que me dicen que ellos sosteniendo la respiraci√≥n se fijan si tienen o no Covid, lo cierto es que hay algunos √≠tems que hay que tener en cuenta y que son los que van a ayudar por un lado a evitar que nos contagiemos y tiene que ver con las normas de bioseguridad que se repiten hasta el hartazgo y es el barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos o alcohol en gel y de airear las casas, esto es lo fundamental‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

‚ÄúCuando ya hemos contra√≠do esta enfermedad lo ideal es ponernos en manos de un agente de salud, porque estamos viendo que hay muchos s√≠ntomas que se despiertan en un momento u otro y requieren atenci√≥n de manera inmediata porque se descompensan r√°pidamente. Yo tuve pacientes que por cuenta propia sean quedado en sus casas y tuvieron que llevarlos de urgencia a un nosocomio‚ÄĚ, sigui√≥.

‚ÄúTodo lo que se dice en internet no siempre es veraz y es por ello que si tenemos s√≠ntomas debemos hisoparnos‚ÄĚ, manifest√≥.

‚ÄúLa mejor manera de no contraer esta enfermedad es cuidarse. A todos les digo que no hay que andar visitando a la gente. Si uno tiene los cuidados que les recalcamos siempre la posibilidad de contagiarse o contraer el virus es m√≠nima‚ÄĚ, cerr√≥