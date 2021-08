SALUD. Odontólogos destacan atenciones con la obra social del Estado

El presidente de la Asociaci贸n Odontol贸gica de Formosa, Silverio Larracet en contacto con la AM990 habl贸 acerca de las novedades en el 谩rea de atenciones odontol贸gicas con Iasep.

Larracet comenz贸 diciendo 鈥渃uando el Iasep cambi贸 el color de sus 贸rdenes de consulta, se nos hab铆a dado hasta fin de este mes para poder facturar las 贸rdenes que ten铆amos y a partir de este mes estamos con las 贸rdenes de color azul鈥.

Y sigui贸 鈥減ero para los odont贸logos las ordenes de consultas no son lo significativo porque tenemos una orden de consulta cada 6 meses y lo que tenemos nosotros son las ordenes de prestaciones en donde se anotan todos los dientes que vamos a trabajar y con ellos no tenemos problemas porque tenemos 4 prestaciones por mes por afiliados y tenemos acordado con la obra social este tipo de prestaciones鈥.

鈥淣osotros estamos trabajando en un 70 por ciento con la obra social porque hay colegas que no est谩n prestando sus servicios por una cuesti贸n de prevenci贸n y no solo con Iasep, si no que no trabajan con ninguna de las obras sociales ni privados鈥, manifest贸.

Acuerdo con IASEP para la entrega de materiales de prevenci贸n de contagio

鈥淓l acuerdo mantenido con la obra social estatal en relaci贸n a la adquisici贸n de materiales de protecci贸n sigue vigente. A cada paciente nosotros les damos un camisol铆n, una cofia y para cubrir los zapatos y esto tambi茅n sucede con los odont贸logos y sus secretarias. Se trabaja con guantes鈥, aclar贸.

Montos

鈥淗ace 15 d铆as atr谩s enviamos las tres instituciones de prestaciones odontol贸gicas (C铆rculo odontol贸gico, la Asociaci贸n de Odont贸logos y ACLISA), hemos enviado una nota al doctor (Claudio) Samaniego quien es el actual administrador del IASEP para pedirle un incremento en los aranceles en consonancia con el aumento que nos otorgara el Gobernador a todos los empleados p煤blicos y estamos a la espera de la respuesta aun, pero confiamos que ser谩 positiva ya que ha ocurrido esto con anterioridad鈥, cerr贸.