Salud en terreno: Recorrida casa por casa en el barrio Divino Niño

La actividad se realizó el miércoles 4 de febrero, con vacunación, control
de carnets, relevamiento y captación de pacientes del área programática.
Equipos del centro de salud “Dr. Luis María Codda”, del barrio Liborsi de
la ciudad de Formosa, realizaron el miércoles 4 de febrero una recorrida
sanitaria casa por casa en el barrio Divino Niño, donde llevaron adelante
relevamiento poblacional, control de carnets y aplicación de vacunas del
Calendario y refuerzos COVID-19.
La directora del efector, la doctora Lorena Díaz, precisó que durante la
jornada también se efectuó la captación de embarazadas, niñas y niños
menores de 2 años y pacientes con hipertensión arterial (HTA) y diabetes
(DBT), además de la asignación de turnos para PAP, en articulación con
enfermeros y vacunadores de distintos centros de salud de la ciudad capital.
“Realizamos visita casa por casa en el barrio Divino Niño, con
relevamiento poblacional y aplicación de vacunas de Calendario y
COVID”, señaló la profesional.
En ese marco, remarcó que el trabajo priorizó completar esquemas en la
franja pediátrica y alcanzar a las embarazadas, por la protección que la
vacunación brinda durante la gestación y la inmunidad que se transmite al
bebé en los primeros meses de vida.
Asimismo, indicó que la recorrida incluyó a personas adultas, revisando
carnets y actualizando esquemas “para que también los mayores de las
familias puedan ponerse al día con todos los esquemas”.
En cuanto a la logística del operativo, Díaz explicó que los equipos salieron
con conservadoras por grupo para garantizar la disponibilidad de vacunas
para distintas edades y mantener la cadena de frío, incluyendo refuerzos
COVID-19 para quienes lo solicitaron.
Como parte de la actividad, se aplicaron: doble bacteriana (siete), hepatitis
B adulto (tres), pentavalente (uno), neumococo 13 (tres), meningococo
(tres), triple viral (uno), varicela (dos), neumococo 20 (nueve), DTP
acelular (uno) y COVID-19 (uno).
La directora destacó la respuesta comunitaria y valoró “la buena
predisposición de nuestros vecinos”, que recibieron a los vacunadores y
acompañaron la estrategia preventiva.
Finalmente, informó que estas salidas continuarán los lunes, miércoles y
viernes hasta completar el área programática, y agradeció el
acompañamiento de los equipos de otros efectores.