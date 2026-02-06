Salud en terreno: Recorrida casa por casa en el barrio Divino Niño

La actividad se realizó el miércoles 4 de febrero, con vacunación, control

de carnets, relevamiento y captación de pacientes del área programática.

Equipos del centro de salud “Dr. Luis María Codda”, del barrio Liborsi de

la ciudad de Formosa, realizaron el miércoles 4 de febrero una recorrida

sanitaria casa por casa en el barrio Divino Niño, donde llevaron adelante

relevamiento poblacional, control de carnets y aplicación de vacunas del

Calendario y refuerzos COVID-19.

La directora del efector, la doctora Lorena Díaz, precisó que durante la

jornada también se efectuó la captación de embarazadas, niñas y niños

menores de 2 años y pacientes con hipertensión arterial (HTA) y diabetes

(DBT), además de la asignación de turnos para PAP, en articulación con

enfermeros y vacunadores de distintos centros de salud de la ciudad capital.

“Realizamos visita casa por casa en el barrio Divino Niño, con

relevamiento poblacional y aplicación de vacunas de Calendario y

COVID”, señaló la profesional.

En ese marco, remarcó que el trabajo priorizó completar esquemas en la

franja pediátrica y alcanzar a las embarazadas, por la protección que la

vacunación brinda durante la gestación y la inmunidad que se transmite al

bebé en los primeros meses de vida.

Asimismo, indicó que la recorrida incluyó a personas adultas, revisando

carnets y actualizando esquemas “para que también los mayores de las

familias puedan ponerse al día con todos los esquemas”.

En cuanto a la logística del operativo, Díaz explicó que los equipos salieron

con conservadoras por grupo para garantizar la disponibilidad de vacunas

para distintas edades y mantener la cadena de frío, incluyendo refuerzos

COVID-19 para quienes lo solicitaron.

Como parte de la actividad, se aplicaron: doble bacteriana (siete), hepatitis

B adulto (tres), pentavalente (uno), neumococo 13 (tres), meningococo

(tres), triple viral (uno), varicela (dos), neumococo 20 (nueve), DTP

acelular (uno) y COVID-19 (uno).

La directora destacó la respuesta comunitaria y valoró “la buena

predisposición de nuestros vecinos”, que recibieron a los vacunadores y

acompañaron la estrategia preventiva.

Finalmente, informó que estas salidas continuarán los lunes, miércoles y

viernes hasta completar el área programática, y agradeció el

acompañamiento de los equipos de otros efectores.