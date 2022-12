Rusia: Putin promete negociar con Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió este viernes que habrá que llegar a acuerdos sobre Ucrania, y reiteró que ya ha dicho en muchas ocasiones que Rusia está preparada para ello. Sin embargo, expresó sus dudas sobre la postura de Occidente tras el fracaso de los acuerdos de paz de Minsk sobre el Donbás hace ocho años. Por otro lado, advirtió que puede reducir la producción de petróleo como respuesta al impuesto al crudo ruso por parte de la Unión Europea, el G7 y Australia.

En una rueda de prensa, luego de participar en la ciudad de Biskek -capital de Kirguistán- en una cumbre de la Unión Económica Euroasiática (UEE), Putin sostuvo que se sintió “decepcionado” por una reciente entrevista de la excanciller alemana Angela Merkel en la revista Der Spiegel, donde ella dijo que la firma de los acuerdos de Minsk permitió a Ucrania ganar tiempo para defenderse mejor de un ataque ruso. “Hablando con franqueza, no esperaba escuchar esto de la excanciller, porque siempre procedí del hecho de que el liderazgo de Alemania se comporta de forma sincera con nosotros”, expresó.

Putin estableció que, si bien Alemania estaba del lado contrario, siempre compartieron principios entre ambos países. “Sí, por supuesto, estaban del lado de Ucrania, la apoyaron, pero aun así me pareció que el liderazgo alemán siempre buscó sinceramente un acuerdo sobre los principios que acordamos, que se lograron incluso dentro del marco del proceso de Minsk”, sostuvo.

El presidente agregó que las declaraciones de Merkel “solo demuestran que hicimos todo bien desde el punto de vista de lanzar una operación militar especial”, en referencia a la campaña bélica que Rusia inició el 24 de febrero en Ucrania.

Por otro lado, afirmó que el expresidente de Ucrania, Petró Poroshenko, dijo que “no iba a cumplir” los acuerdos de Minsk. “Esperaba que los otros participantes en este proceso fueran sinceros con nosotros. Resulta que también nos engañaron. El objetivo era solo inflar a Ucrania con armas y prepararla para las hostilidades. Tal vez todo esto debería haber comenzado antes”, dijo en referencia a la intervención militar de Rusia.

Pérdida de confianza

Putin señaló que ahora el problema es el de la confianza, que “ya está casi en cero y después de tales declaraciones, la pregunta es: ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? ¿Y podemos llegar a un acuerdo con alguien? ¿Y con qué garantías?”.

También reiteró Putin que “de una forma u otra, todos los participantes en este proceso tendrán que estar de acuerdo con las realidades que se están desarrollando sobre el terreno”. Y agregó que esto significa que Ucrania acepte la anexión no solo de Crimea por parte de Rusia, sino ahora también de las regiones de Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk. Rusia no controla ninguna de estas cuatro provincias del sur y este de Ucrania en su totalidad, y su anexión es considerada ilegal por Occidente y Kiev, que ya ha dicho que luchará hasta que haya liberado todo el territorio ocupado.

Putin no reconoció los reveses militares sufridos en los últimos nueve meses sobre el terreno con la retirada del norte de Kiev, después de Járkov y luego del norte de Jersón. Incluso aseguró que no había problemas: “La operación militar especial está en curso. La situación es estable. No hay duda allí y no hay problemas actualmente”.

La producción de crudo al mínimo

Putin amenazó a los países occidentales con recortar la producción de petróleo, días después de que la Unión Europea, el G7 y Australia impusieran un tope al precio del crudo ruso. El tope de precios a 60 dólares el barril entró en vigor este lunes y tiene el objetivo de restringir las fuentes de financiación de la operación militar rusa en Ucrania, sin que Rusia deje de abastecer al mercado mundial.

“Contemplaremos un eventual recorte de la producción si fuera necesario”, declaró Putin en su rueda de prensa en Biskek. Según el mandatario ruso, la limitación de precios es una “decisión estúpida que perjudica a los mercados energéticos mundiales, pero no afecta a Rusia”. Además, indicó que Rusia anunciará medidas de represalia en los próximos días, sin dar más detalles.